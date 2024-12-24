Американский дрон-шпион заметили у границ России

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Беспилотник поднялся в небо с базы у Сицилии, он прошел над Грецией и Болгарией. Global Hawk вошел в польское небо в районе Подкарпатского воеводства и взял курс вдоль восточной границы Польши.

Всего дрон пролетел над семью странами. Аппарат приближался к российским границам.

RMF утверждает, что речь идет о плановом полете, заранее объявленном НАТО. Тот же Global Hawk в середине октября патрулировал польское пространство.

Global Hawk - один из крупнейших разведывательных беспилотных летательных аппаратов в мире. Он способен собирать данные и передавать их в реальном времени. Размах крыльев машины составляет 35 метров.

Дрон может работать до 24 часов без перерыва. Он развивает крейсерскую скорость до 650 километров в час и способен преодолеть расстояние в 20 тысяч километров.

Ранее дрон той же модели заметили в небе над Калининградской областью.