20 января 2024, 11:36

Американский дрон рухнул возле авиабазы в Ираке

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Американский беспилотный летательный аппарат рухнул неподалеку от авиационной базы «Балад» в Ираке, местные правоохранительные органы подобрали дрон. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

«Принадлежащий США беспилотный летательный аппарат упал рядом с авиабазой „Балад“ в Ираке в 19:20 по местному времени, технику подобрали полицейские», - заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что начали расследование причин произошедшего. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

С конца 2023 года авиабазы США на территории Ирака неоднократно попадали под атаки беспилотников. В частности, в ноябре неизвестный дрон нанес удар по базе «Аль-Харир» , на которой также дислоцированы представители других стран. В результате атаки пострадала военная инфраструктура.

Политолог Семен Багдасаров в беседе с «360» заявлял, что США не решатся вступать в открытый конфликт на Ближнем Востоке.

США Беспилотники Военные Ирак
20 января 2024, 10:58
Власти Фарерских островов нарушили договор в отношении российских рыбаков
Unsplash
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Власти Фарерских островов нарушили условия подписанного в 1977 году соглашения о рыболовстве, не допустив российские суда в свои порты. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

Дипломат указал, что автономный регион Дании взял курс на дискриминацию российских рыбаков. В ответ на эти действия Росрыболовство предложило ограничить ввоз морепродуктов с Фарерских островов.

«Сотрудничество с Фарерскими островами в сфере рыболовства может осуществляться только на основе взаимной выгоды», - пояснил Барбин.

По его словам, Россия не пойдет на уступки и не пожертвует интересами своих рыбаков.

Соглашение между страной и Фарерскими островами предусматривает квоту на вылов рыбы в Баренцевом море. Российские рыбаки получили аналогичную возможность в датских водах и право на перегрузку улова в портах островов.

Власти ежегодно продляют действие документа, что произошло и в конце 2023 года.

Датский эксперт Флемминг Сплидсбоэль предположил, что Россия может шпионить за Западом с помощью своего рыболовного флота у берегов Фарерских островов.

СССР Торговля Россия
20 января 2024, 10:09
Германию сравнили с усталым человеком
Global Look Press
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Текущее экономическое состояние Германии позволяет сравнить ее с человеком, который устал после короткой ночи. Об этом на международном экономическом форуме в Давосе сказал глава немецкого Минфина Кристиан Линднер.

Таким образом он ответил на сравнение страны с «больным человеком Европы». Этот термин к Германии применяли в начале XXI века, когда начались снижение экспортных поставок и рост безработицы.

«Сейчас Германия похожа на усталого человека после короткой ночи», - сказал министр.

В 2023 году ВВП ФРГ снизился на 0,3% к показателям годом ранее. Федеральное статистическое агентство отмечало, что инфляция находится на уровне 5,9%, тогда как потребительские цены очень сильно выросли.

Министр экономики Германии Роберт Хабек объяснял, что бюджет страны испытывает серьезную нагрузку из-за поддержки Украины. По его словам, выделенные средства не возвращаются в немецкую экономику.

Германия Экономика
20 января 2024, 09:53
Зеленский стал винить Запад в предательстве
Global Look Press
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Поведение президента Украины Владимира Зеленского в Давосе говорит о том, что он винит западные страны в предательстве. Такое мнение высказал полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Он выглядит как президент с кучей проблем, как президент, который <…> в глубине души думает, что его предают», - заявил военный аналитик.

Уилкерсон подчеркнул, что на это указывает язык тела Зеленского. Президент Украины верил всему, что ему говорили в НАТО, США и Великобритании. Но ему обещали безумные вещи или вообще лгали, добавил эксперт.

Зеленский принял участие в проходившем в Швейцарии экономическом форуме. На площадке мероприятия он встретился с главой американского Госдепа Энтони Блинкеном и генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Украинский президент вел себя очень сдержанно, не обращался к странам с просьбой о выделении военной помощи для нужд ВСУ. В администрации Джо Байдена оценили эту перемену в Зеленском , учитывая, каким напористым и требовательным он был в прошлом.

США Владимир Зеленский Запад
20 января 2024, 08:03
Грузопоток через Суэцкий канал упал на 40%
РИА «Новости»
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Конфликт Запада с хуситами в Красном море привел к тому, что грузопоток через Суэцкий канал упал на 40%. Об этом РИА «Новости» заявил аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.

По его словам, нападения на американские корабли показали, что быстро ликвидировать угрозы со стороны хуситов не получится. Ситуация будет иметь серьезные последствия в среднесрочной перспективе. Уже сейчас грузопоток через Суэцкий канал заметно упал, а морской импорт в Европу резко сократился.

«Подскочила стоимость фрахта», - добавил он.

Наджаров подчеркнул, что нападения хуситов серьезнее, чем грабежи сомалийских пиратов. Йеменские повстанцы - военная сила, а не африканская банда.

С учетом этих рисков страховщики не хотят страховать суда, которые идут через Баб-эль-Мандебский пролив. Этот конфликт отразится на Египте и Европе, подытожил эксперт.

Ранее хуситы дважды атаковали военный корабль ВМС США в ответ на удары по их позициям.

Военные Корабли

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