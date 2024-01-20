Американский дрон рухнул возле авиабазы в Ираке

«Принадлежащий США беспилотный летательный аппарат упал рядом с авиабазой „Балад“ в Ираке в 19:20 по местному времени, технику подобрали полицейские», - заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что начали расследование причин произошедшего. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

С конца 2023 года авиабазы США на территории Ирака неоднократно попадали под атаки беспилотников. В частности, в ноябре неизвестный дрон нанес удар по базе «Аль-Харир» , на которой также дислоцированы представители других стран. В результате атаки пострадала военная инфраструктура.

Политолог Семен Багдасаров в беседе с «360» заявлял, что США не решатся вступать в открытый конфликт на Ближнем Востоке.