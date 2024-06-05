Американский дрон-разведчик снова засекли в районе Крымского моста

«Высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12, уничтоженный в интернетах еще вчера и „заглушенный“ (для верности) сегодня, внезапно „воскрес“ к югу от Крымского моста, включил радиолокационный ответчик и продолжает нарезать круги в воздушном пространстве в 170 километрах от Ялты», - говорится в сообщении.

До этого днем над нейтральными водами Черного моря засекли американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk , который, предположительно, поднялся в воздух с сицилийского аэродрома Катания и пересек воздушное пространство Греции и Болгарии. За его полетом следили более пяти тысяч пользователей, пока он не перестал отображаться на карте.

Ранее общественник Владимир Рогов заявил, что натовские дроны-разведчики собирают данные для подготовки ударов по российской территории, в частности, по Крыму и Краснодарскому краю.