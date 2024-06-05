05 июня 2024, 00:47

Американский дрон-разведчик снова засекли в районе Крымского моста

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Американский беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12 снова появился в воздушном пространстве в 170 километрах от Ялты к югу от Крымского моста. Об этом сообщила «Военная хроника» со ссылкой на данные веб-сервиса Flightradar24.

«Высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12, уничтоженный в интернетах еще вчера и „заглушенный“ (для верности) сегодня, внезапно „воскрес“ к югу от Крымского моста, включил радиолокационный ответчик и продолжает нарезать круги в воздушном пространстве в 170 километрах от Ялты», - говорится в сообщении.

До этого днем над нейтральными водами Черного моря засекли американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk , который, предположительно, поднялся в воздух с сицилийского аэродрома Катания и пересек воздушное пространство Греции и Болгарии. За его полетом следили более пяти тысяч пользователей, пока он не перестал отображаться на карте.

Ранее общественник Владимир Рогов заявил, что натовские дроны-разведчики собирают данные для подготовки ударов по российской территории, в частности, по Крыму и Краснодарскому краю.

США Беспилотники Крымский мост
05 июня 2024, 01:19
Интерпол отказался помогать в розыске сбежавшего из Польши судьи Шмидта
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Интерпол отказался подать в розыск сбежавшего в Белоруссию бывшего польского судью Томаша Шмидта. Об этом сообщили в полиции Польши, написало РИА «Новости».

По данным ведомства, в Интерполе отказ аргументировали тем, что «не разрешили обработку данных по своим каналам за действия против безопасности государства, которые считаются политическими преступлениями».

Попросивший политического убежища в Белоруссии бывший польский судья Томаш Шмидт ранее сообщил, что опубликует секретный документ из Варшавы. Такое заявление он сделал после получения прокуратурой Польши санкции на его арест.

Польские правоохранители утверждали, что нашли доказательства работы Шмидта на иностранную разведку. По данным прокуратуры, он передавал секретную информацию.

Белоруссия Санкции Работа Аресты Польша
04 июня 2024, 23:01
Проекты российско-африканской повестки представят на площадке ПМЭФ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Развитие российско-африканских отношений и программа продвижения многосторонних форматов работу по форуму партнерства «Россия — Африка» станет темой обсуждения на одной из площадок Петербургского международного экономического форума. О ней расскажет фонд «Росконгресс».

Международная конференция «Глобальные вызовы продовольственной безопасности», которая состоится 3–4 октября в столице Эфиопии - Аддис-Абебе - станет одним из проектов, реализуемых в 2024 году.

Советник президента России Антон Кобяков подчеркнул, что эта конференция поднимет актуальные вопросы соблюдения продовольственного суверенитета и угрозы его нарушения.

«Отдельное внимание будет уделено совместным проектам нашей страны с африканскими партнерами. Уверен, что сотрудничество России и Африки в продолжение мероприятий африканского трека, состоявшихся в России за последние пять лет, способствуют дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества с африканскими партнерами», - подчеркнул он.

В деловую программу мероприятия включили панельные сессии по технологиям в сельском хозяйстве, транспорту и логистике для нужд агропромышленного комплекса, подготовке кадров для этого сектора и перспективам и рискам финансирования проектов в области сельского хозяйства. Рассмотрят на конференции и вопросы технологии пищевых производств и организации систем питания в школах. Отдельное внимание уделят «Зеленому стандарту» для «чистых» сельхозпродуктов.

В центре деловой программы - пленарное заседание «Системный подход к обеспечению продовольственного суверенитета стран Африки».

На площадке ПМЭФ-2024 также презентуют Первую министерскую конференцию форума партнерства «Россия - Африка». Она состоится в ноябре 2024 года на площадке университета «Сириус» одноименной федеральной территории.

Этот новый диалоговый формат решили собирать регулярно между российско-африканскими саммитами. В программу включили круглые столы и панельные дискуссии по наиболее актуальным темам российско-африканской повестки. Отдельное тематическое направление посвятят обсуждению гуманитарного сотрудничества России с африканскими партнерами с акцентом в сферах образования и здравоохранения.

На стенде российско-африканского сотрудничества представят еще один проект - Африканскую энергетическую неделю, которая состоится с 4 по 8 ноября в Международном конференц-центре Кейптауна. Мероприятие пройдет под девизом «Инвестируйте в энергетику Африки». Его стратегическим партнером выступит фонд «Росконгресс».

В рамках деловой программы ПМЭФ-2024 6 июня состоится бизнес-диалог «Россия - Африка». Стороны обменяются мнениями по широкому спектру тем стратегического сотрудничества государств континента и РФ.

Африка Сельское хозяйство Международные отношения Россия Технологии ПМЭФ-2024
04 июня 2024, 21:32
Байден пригрозил войной Китаю
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден допустил привлечение американских военных в случае вторжения Китая на Тайвань. Об этом он заявил изданию Time.

«Не исключаю использование вооруженных сил США. Существуют отличия между размещением на земле, воздушными силами, морскими и так далее», - сказал Байден в ответ на вопрос, как США помогут Тайваню в случае вторжения КНР.

Президент США не уточнил, будут ли в таком случае вооруженные силы страны использовать военные базы на Филиппинах и в Японии.

В январе Байден заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и придерживаются принципа одного Китая.

В апреле председатель КНР Си Цзиньпин сказал Байдену, что тайваньский вопрос - это красная черта в отношениях Китая и США , которую нельзя пересекать. Си Цзиньпин выразил надежду, что американские власти не будут поддерживать сепаратистские настроения на Тайване.

США Войны Китай Си Цзиньпин Джо Байден Тайвань
04 июня 2024, 21:31
Сотрудницу фонда Клуни потребовали уволить после слов о российских журналистах
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Ассоциация журналистов БРИКС выступила с требованием уволить Анну Нейстат из американского фонда Клуни после призыва о преследовании российских журналистов. Об этом представители организации заявили RT.

Актер Джордж Клуни отметил, что никого преследовать не собирался, а его сотрудница просто «неверно выразилась».

Директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат ранее заявила, что российских журналистов нужно арестовывать в Европе. По ее словам, фонд Клуни намерен добиться выдачи ордеров на арест российских репортеров и возбуждения уголовных дел.

Нейстат также призвала выписывать только закрытые ордера, чтобы репортеры не знали о своем аресте на территории европейских государств.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Европе практически не работает международное право.

Уголовное дело Европа Актеры БРИКС

Новости по теме