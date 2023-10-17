Американский дипломат объяснил, почему нельзя сравнивать военную помощь Украине и Израилю

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Бывший дипломат призвал не сравнивать военную помощь Украине и Израилю. Он подтвердил, что второму потребуются новые боеприпасы взамен уже израсходованных и ракеты для системы ПВО «Железный купол». Однако в намного меньшем количестве, чем киевскому режиму.

«Это совершенно разные темы. В Израиль не надо отправлять даже малой доли того, что мы тратим на Украину», - объяснил он.

Дэвид Фридман заявил, что США заблаговременно выделили деньги на поддержку Израиля. Стране предстоит не только уничтожить ХАМАС, устроивший нападение 7 октября , но и в случае необходимости противостоять Ливану. На это потребуется еще от одного до трех миллиардов долларов.

В сентябре сенат США предложил сократить суммы военной и финансовой помощи Украине в 5,5 раза. Белый дом просил выделить дополнительные 24 миллиарда долларов.