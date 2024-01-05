Американский бомбардировщик B1 Lancer разбился в США

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Крушение произошло во время захода самолета на посадку. Четыре члена экипажа катапультировались, их жизни ничто не угрожает.

Руководство базы Эллсворт подтвердило, что Rockwell B-1 Lancer разбился. Специальная комиссия установит причины происшествия.

В ноябре 2023 года Пентагон сообщил, что вертолет ВВС США упал в восточной части Средиземного моря, погибли пять американских военнослужащих.

В мае истребитель F-16 американского производства потерпел крушение в Испании. Во время учений НАТО Cold Response в Норвегии разбился еще один самолет ВВС США.