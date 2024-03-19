19 марта 2024, 02:08

Американский беспилотник потерял связь с базой на северо-западе Польши

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Беспилотник MQ9 Reaper ВВС США потерял связь с базой на северо-западе Польши. Об этом сообщило генеральное командование Вооруженных сил республики.

«Невооруженный беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper ВВС США в Европе, выполнявший запланированную ежеквартальную тренировку на аэродроме Мирославец, потерял связь с базой», - сказано в публикации генштаба.

Предположительно, американский беспилотник совершит аварийную посадку. В состояние готовности в стране приведены все службы, полиция оцепила прилегающую к аэродрому территорию.

Год назад американский беспилотник MQ9 Reaper рухнул в международные воды Черного моря после встречи с российским истребителем Су-27. Российским специалистам удалось получить секретные данные с дрона, вытащив его со дна моря.

США Беспилотники Европа Польша
19 марта 2024, 01:17
«Реальность такова». США будут учитывать в своих планах, что Путин остается президентом России
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Реальность заключается в том, что действующий лидер России Владимир Путин остается президентом РФ, и США будут это учитывать. Такое заявление сделал советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

«Реальность такова, что президент Путин - президент России. <…> Мы продолжим действовать в этой реальности», - сказал он.

Салливан также добавил, что исход выборов был ожидаем для США, но, с точки зрения американских властей, прошедшее голосование «не отвечало стандартам свободы и справедливости».

Ранее заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель заявил, что Штаты не станут поздравлять Путина с победой на выборах президента. Другие же страны продолжают направлять российскому главе поздравления. Вечером 18 марта поздравление ему направил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, назвав победу Путина убедительной.

США Белый дом в США Россия Владимир Путин Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 23:35
Китай в марте импортирует рекордное количество российской нефти
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
КНР планирует в марте импортировать рекордные объемы нефти из России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«В этом месяце азиатская страна готовится получить около 1,7 миллиона баррелей российской нефти в день», - уточнили авторы статьи.

Этому способствует увеличение втрое поставок нефти марки Sokol, от которых отказалась Индия из-за опасений по поводу санкций США, сообщило агентство. Неизвестно, останется ли топливо на таможенном хранении или отправится к реальным покупателям.

В декабре 2023 года Турция импортировала по морю рекордный объем российской нефти. Из России в Турцию поставляли по 444 тысячи баррелей нефти в сутки. На Турцию в декабре пришлось 13% морского экспорта нефтяного сырья из РФ.

Санкции Нефть Россия Китай
18 марта 2024, 23:23
США не будут поздравлять Путина с победой на выборах
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Соединенные Штаты не считают нужным поздравлять президента Владимира Путина с победой на выборах главы государства. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

«Я думаю, можно с уверенностью сказать, что со стороны США не будет никаких поздравлений», - отметил Патель.

По его словам, в Вашингтоне не считают волеизъявление россиян на прошедших выборах ни свободными, ни справедливыми.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. В ходе телефонного разговора Эрдоган назвал победу российского лидера убедительной и пожелал ему новых успехов «в государственной деятельности на благо народа России».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также приветствовал переизбрание российского президента, опубликовав пост в социальной сети Х , в котором он выразил надежду на совместную работу по укреплению отношений между двумя странами.

США Госдеп США Россия Владимир Путин Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 21:17
Песков ответил на призыв США начать к переговоры по контролю над вооружениями
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия готова вести переговоры с США по всему комплексу вопросов безопасности. Об этом в комментарии «Известиям» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, речь идет в том числе о проблемах ядерного разоружения и нераспространения оружия массового поражения.

«Президент Путин ранее уже говорил о возможности в нынешних условиях переговоров с обсуждением всего комплекса тем безопасности», - сказал он.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова американского постпреда при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что США готовы к немедленному возобновлению диалога по контролю над вооружениями с Россией и Китаем. Причем. По ее словам, процесс можно начать без каких-либо предварительных условий и на двусторонней основе.

США Дмитрий Песков Россия Переговоры Оружие Китай

Новости по теме