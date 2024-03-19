Американский беспилотник потерял связь с базой на северо-западе Польши
Беспилотник MQ9 Reaper ВВС США потерял связь с базой на северо-западе Польши. Об этом сообщило генеральное командование Вооруженных сил республики.
«Невооруженный беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper ВВС США в Европе, выполнявший запланированную ежеквартальную тренировку на аэродроме Мирославец, потерял связь с базой», - сказано в публикации генштаба.
Предположительно, американский беспилотник совершит аварийную посадку. В состояние готовности в стране приведены все службы, полиция оцепила прилегающую к аэродрому территорию.
Год назад американский беспилотник MQ9 Reaper рухнул в международные воды Черного моря после встречи с российским истребителем Су-27. Российским специалистам удалось получить секретные данные с дрона, вытащив его со дна моря.