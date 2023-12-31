31 декабря 2023, 22:32

Американский беспилотник нарушил воздушное пространство Сирии

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Один раз за сутки международная «коалиция» во главе с США в Сирии нарушила правила деконфликтации. Об этом заявил заместитель руководителя центра РФ по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, передало РИА «Новости».

«За сутки со стороны „коалиции“ зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата», - сказал он.

По словам Кулить, рядом с военной базой Эт-Танф зафиксировали нарушения двумя истребителями F-15 «коалиции». Он отметил, что такими действиями группа создает опасные предпосылки авиационных происшествий и обостряет ситуацию в небе над Сирией.

Ранее боевики шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» пустили ракетные снаряды по двум американским базам на северо-востоке Сирии. Военные объекты расположены недалеко от газового месторождения Конико и нефтяной подземной кладовой Эль-Омар. Противовоздушная оборона США сработала, однако сбить ракеты не смогла. Взрывы также услышали жители соседних регионов.

США Беспилотники Сирия Военные
31 декабря 2023, 21:57
Три землетрясения за день обрушились на Турцию
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Еще два землетрясения произошли в течение 30 минут после первого в провинции Хаккари на юго-востоке Турции. Жалоб на негативные последствия стихийного бедствия не поступало, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) зафиксировало первые подземные толчки магнитудой 4,4 в 19:37 по местному времени (совпадает с московским). Второе землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 19:52 в Хаккари, а уже в 20:06 - третье.

«До сих пор в соответствующие подразделения, в частности в службу 112, не поступало никаких сообщений о негативной ситуации», - отметили власти.

Сейсмологи 22 декабря зафиксировали два землетрясения в Северной Осетии. Сначала подземные толчки произошли в 19 километрах от Владикавказа, затем - в 10 километрах от столицы республики.

Турция Землетрясения
31 декабря 2023, 21:51
Королева Дании Маргрете II объявила об отречении от престола
РИА «Новости»
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Королева Дании Маргрете II объявила, что отречется от престола в пользу сына кронпринца Фредерика. Об этом написало Agence France-Presse.

«В воскресенье королева Дании Маргрете II объявила, что 14 января она отречется от престола после 52-летнего правления», - написали в агентстве.

Королева Дании оставит престол своему сыну, кронпринцу Фредерику. Маргрете II дольше всех предшественников правит страной.

Ранее младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри Сассекский заявил, что планирует вернуться на родину вместе с семьей, США для него лишь временное пристанище. Герцог даже намекнул на возможное возвращение в Блайти.

Дания Семья
31 декабря 2023, 19:42
Евросоюз решил интегрировать Румынию и Болгарию в Шенген
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Страны Евросоюза договорились отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии. Речь идет только о морских и воздушных границах, уточнили в Еврокомиссии.

Решение приняли единогласно в письменной форме, оно начнет действовать с марта 2024 года. Как указано в заявлении, этот шаг простимулирует поездки, торговлю, туризм, а также усилит внутренний рынок.

«Обсуждение следующего решения, касающегося отмены контроля на сухопутных границах, продолжится в 2024 году», - добавили в Еврокомиссии.

Ранее Евросоюз начал готовить резервный план финансовой помощи Украине за счет наращивания долга. Таким образом страны пытаются обойти блокировки Венгрии. Председатель правительства ФРГ Кристиан Вагнер заявил, что в 2024 военную поддержку окажут на восемь миллиардов евро.

Еврокомиссия Туризм Болгария Евросоюз Румыния
31 декабря 2023, 17:59
Власти Бали депортировали почти 60 россиян в 2023 году
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Власти острова Бали в Индонезии депортировали 164 иностранца в 2023 году, в том числе 59 россиян. Об этом сообщило издание Bali Post.

По данным СМИ, 85 депортированных человек не соблюдали законы и правила, еще 79 - превысили срок пребывания. Большинство иностранцев были из России - 59 граждан, Австралии - 15, США - 14.

«Иммиграционная служба Нгурах-Рай, охраняющая ворота страны, отказала во въезде в Индонезию 1230 иностранцам», - написали журналисты.

Еще 886 гражданам Индонезии и иностранцам «отложили въезд».

Ранее власти Латвии решили депортировать более 1,2 тысячи россиян. Речь идет о гражданах РФ, которые не подали документы для получения вида на жительство к установленному сроку.

США Латвия Законы Индонезия Россия Бали

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