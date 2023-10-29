Американский авианосец заметили в Средиземном море по пути на Ближний Восток

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«Вход авианосца в Средиземное море задокументировали аналитики разведки и наблюдатели за судами», - говорится в сообщении.

Авторы материала также приложили фотографии корабля. Они отметили, что на соответствующий запрос о движении авианосца в руководстве американских ВМС не ответили.

В воскресенье, 8 октября, власти США направили в восточную часть Средиземного моря ударную группу авианосца «Джеральд Форд» на фоне эскалации конфликта с сектором Газа. Глава Пентагона Ллойд Остин объяснял, что этой мерой Штаты хотят усилить работу по сдерживанию потенциального противника в регионе.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявлял, что усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке ведет к обострению ситуации.