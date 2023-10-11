Американский авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря

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«Авианосная ударная группа Gerald Ford прибыла в восточную часть Средиземного моря, чтобы сдерживать действия, направленные на эскалацию ситуации и дальнейшее разжигание этой войны», - указали в заявлении.

В ведомстве добавили, что США продолжит работать над усилением позиций. Речь идет о переброске истребителей F-15, F-16, A-10 ВВС США для укрепления присутствующих в регионе эскадрилий истребителей.

Согласно распоряжению главы Пентагона Ллойда Остина, ударную группу авианосца USS Gerald R. Ford направили в восточную часть Средиземного моря 8 октября. В нее группу вошли крейсер с управляемыми ракетами класса Ticonderoga и четыре эсминца с управляемыми ракетами класса Arleigh-Burke.

По данным газеты The Wall Street Journal, Соединенные Штаты решили разместить второй авианосец рядом с Израилем на фоне обострения конфликта с Палестиной.