Американский авианосец Dwight Eisenhower прибыл на Ближний Восток

В состав группы также вошли ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий. Они прибыли в зону ответственности Центрального командования в качестве усиления представительства в регионе.

«Ударная группа авианосца Dwight Eisenhower прибыла на Ближний Восток», - говорится в сообщении.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее сообщил, что Dwight Eisenhower и его ударная группа в течение недели отправятся для запланированной переброски в зону ответственности Европейского командования ВС Соединенных Штатов.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявил, что США своими действиями повлияли на активизацию конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. По его словам, Белый дом продолжит подогревать этот конфликт.