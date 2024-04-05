«Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других независимых государств - членов СНГ», - говорил Вернер после распада СССР.

Диалог состоялся в феврале 1992 года во время визита генсека в Москву для обсуждения безопасности Европы и сотрудничества НАТО и России. Вернер заверил, что Североатлантический альянс заинтересован в выстраивании отношений с Россией, а также стабильности в стране, так как это отвечало бы интересам Европы и всего мира.

Сегодня НАТО полностью себя дискредитировал, считает российский политолог. Роспуск альянса станет лучшим подарком миру к юбилею блока.