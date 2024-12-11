Американский аналитик сделал резкое заявление о войне США против Китая

Шрайвер выступил с критикой слов генерала, прозвучавших на Форуме безопасности Рейгана. Эрик Смит отметил, что американская армия превосходит китайскую, аргументировав это технологическим отрывом.

«Преимущество на нашей стороне, потому что наш последний бой был запечатлен на чей-то iPhone 14… Последний бой китайцев был запечатлен маслом и холстом, и они не должны об этом забывать… Я бы не стал недооценивать ценность, которую наш боевой опыт привносит в эту битву», - сказал генерал Смит.

Шрайвер же назвал подобные заявления бессмысленными. Он напомнил, что с 1945 года американская армия не участвовала в масштабных конфликтах с равными по силам противниками. Кроме того, ни одна из войн за последние десятилетия не принесла Соединенным Штатам стратегической победы.

По мнению Шрайвера, попытка начать войну против Китая приведет к катастрофическим последствиям для Вашингтона.

Ранее в США раскрыли планы по атаке на КНР.