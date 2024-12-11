11 декабря 2024, 06:07

Американский аналитик сделал резкое заявление о войне США против Китая

Unsplash
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США не смогут одержать победу в войне против Китая, если решатся на нее. Такое мнение в социальной сети Х высказал военный аналитик Уилл Шрайвер, комментируя недавние высказывания американского генерала Эрика Смита.

Шрайвер выступил с критикой слов генерала, прозвучавших на Форуме безопасности Рейгана. Эрик Смит отметил, что американская армия превосходит китайскую, аргументировав это технологическим отрывом.

«Преимущество на нашей стороне, потому что наш последний бой был запечатлен на чей-то iPhone 14… Последний бой китайцев был запечатлен маслом и холстом, и они не должны об этом забывать… Я бы не стал недооценивать ценность, которую наш боевой опыт привносит в эту битву», - сказал генерал Смит.

Шрайвер же назвал подобные заявления бессмысленными. Он напомнил, что с 1945 года американская армия не участвовала в масштабных конфликтах с равными по силам противниками. Кроме того, ни одна из войн за последние десятилетия не принесла Соединенным Штатам стратегической победы.

По мнению Шрайвера, попытка начать войну против Китая приведет к катастрофическим последствиям для Вашингтона.

Ранее в США раскрыли планы по атаке на КНР.

США Военные Войны Армия Китай
11 декабря 2024, 07:21
Администрация Байдена ужесточит санкции против экспорта нефти из России
РИА «Новости»
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Администрация президента США Джо Байдена планирует в ближайшее время ужесточить санкции в отношении экспорта российской нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Руководство США может ужесточить ограничения по аналогии с рестрикциями против Ирана. В таком случае санкции распространятся не только на поставщиков, но и на покупателей топлива из России.

Издание подчеркнуло, что ограничения такого рода будут нести риски, так как российскую нефть закупают «такие могущественные страны» как Китай и Индия. Из-за санкций могут подскочить цены на энергоноситель, из-за чего напряженность в мировой экономике усилится.

Также Белый дом может ввести ограничения против танкеров, которые перевозят российскую нефть. Источник агентства подтвердил, что новые меры пока еще только обсуждаются.

Ранее Евросоюз не смог согласовать очередной пакет санкций против России. Против новых рестрикций выступили Латвия и Литва.

США Экспорт Санкции Нефть Россия Джо Байден
11 декабря 2024, 00:15
Меркель объяснила, почему Германия годами закупала газ из России
РИА «Новости»
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Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель назвала поставки российского газа в Германию давней традицией. С таким заявлением она выступила в эфире французского телеканала France 2.

По словам Меркель, речь идет об «уже очень давней традиции». Такие поставки, отметила политик, велись еще со времен холодной войны. Газ продолжал поступать в Германию все время пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера. Она вновь заявила, что не считает закупку газа у России ошибкой. Экс-канцлер пояснила, что энергоресурс поступал в Германию по хорошей цене, а сделка приносила выгоду обеим сторонам. Меркель столкнулась с критикой после того, как покинула пост канцлера Германии. Ее активно осуждали за усиление зависимости ФРГ от поставок российского газа. Критики были недовольны и постройкой двух газопроводов, «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». При этом договор о строительстве первого газопровода подписал еще ее предшественник на посту канцлера Герхард Шредер. В интервью Der Spiegel Меркель говорила, что в немецком обществе запроса на разрыв контракта по газу с Россией не было. Такой шаг, по ее словам, не поддержала бы и тяжелая промышленность страны.

Уже в ноябре 2024 года Меркель вновь заявила , что не жалеет о поддержке строительства «Северного потока - 2».

Германия Ангела Меркель Газ Россия
10 декабря 2024, 23:56
Сирийские повстанцы повесили брата Башара Асада на площади — СМИ
РИА «Новости»
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Свергнувшие президента Башара Асада сирийские повстанцы публично казнили его двоюродного брата Асада Сулеймана. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил Alkhali24, официально информацию не подтверждали.

Свергнувшие президента Башара Асада сирийские повстанцы публично казнили его двоюродного брата Асада Сулеймана. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил Alkhali24 , официально информацию не подтверждали.

По данным издания, Сулеймана Асада повесили на подъемном кране. Его тело бросили в ближайшую тюрьму в Латакии.

Авторы публикации указывают, что «сирийцы отомстили» Сулейману Асаду за его действия - брат бывшего президента страны возглавлял силы национальной обороны. Взявшие власть радикалы считают, что под руководством Сулеймана Асада правительственные силы неправомерно заключали в тюрьмы противников режима.

Представители повстанцев также заявили, что Башар Асад построил по всей Сирии целую сеть таких тюрем. Одной из них они назвали Сайеднаю, передавал CNN.

Режим Башара Асада в Сирии пал 8 декабря. Он покинул пост президента. Сирийские вооруженные группировки заняли все крупные города страны. Сегодня, 10 декабря, новые власти Сирии приказали вооруженным формированиям покинуть города.

Сирия Захват власти в Сирии Башар Асад
10 декабря 2024, 21:47
В Болгарии опровергли слухи об прекращении транзита российского газа
РИА «Новости»
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Приостановку транзита газа из России через территорию Болгарии из-за проблем с оплатой допустят лишь в крайнем случае. На данный момент об этом речи не идет, сообщил ТАСС источник, близкий к компании «Булгаргаз».

По словам собеседника агентства, Болгария рассчитывает на решение проблемы с оплатой транзита российского газа и в сложившейся ситуации не видит «ничего критического».

По его мнению, прекращение транзита стало бы «крайней мерой, речь о которой пока не идет».

«Время решить проблему платежа, о которой говорил министр [энергетики страны Владимир Малинов], еще есть, ведь платеж должен поступить до 20 декабря», - отметил собеседник агентства.

Ранее министр энергетики технического правительства Болгарии Владимир Малинов предупредил, что компании «Газпром» самой нужно искать решения по оплате услуг транзита в условиях санкций. В противном случае Болгария приостановит транзит газа.

Газ Болгария Санкции Россия Газпром

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