01 июля 2024, 07:03

Американским пилотам в Германии запретили ездить на работу в форме

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Летчикам 52-го истребительного авиаполка ВВС США в Германии ради безопасности запретили выходить в форме за пределы авиабазы. Об этом сообщило издание Stars and Stripes.

Авиабаза Шпангдалем расположена в сельской местности на западе ФРГ. Летчикам в качестве меры предосторожности запретили носить форму за пределами базы и рекомендовали ездить на работу в гражданской одежде. В последний раз такое ограничение вводили в 2010 году из-за угрозы терроризма.

Все военные базы США в Европе в конце июня привели в состояние повышенной боеготовности и усилили меры безопасности. Штаб-квартира Европейского командования в Штутгарте объявила о повышении уровня реагирования до состояния «Чарли». Оповещение распространялось на базы в Германии, Италии, Румынии и Болгарии.

Пентагон заключил очередной контракт с оружейной корпорацией Lockheed Martin. За 5,2 миллиарда долларов создадут партию зенитных ракетных комплексов Patriot.

Германия США Пентагон Военные Армия
01 июля 2024, 06:29
Полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона протестующих
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Протестующие в Париже устроили поджоги и забросали полицию фейерверками. Правоохранители применили слезоточивый газ, сообщили «Известия».

Участники митинга, выступившие против итогов первого тура внеочередных выборов в парламент , разбили витрины, устроили локальные поджоги и возвели баррикады из подручных средств. По информации издания, они забросали полицейских фейерверками.

Вооруженные щитами и ружьями с резиновыми пулями правоохранители попытались разогнать участников беспорядков. Они применили слезоточивый газ.

Аналогичные акции протеста устроили в Лионе. Участники протестов разрушили магазин в районе Круа-Рус, повредили отделение банка Societe General и подожгли мусор.

Первый тур выборов в Национальное собрание прошел 30 июня. Коалиция президента Эммануэля Макрона заняла третье место.

Беспорядки Митинги Франция Полиция Выборы
01 июля 2024, 05:44
Родственники Байдена нашли виновника провала президента на дебатах
РИА «Новости»
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Родные американского лидера Джо Байдена обвинили его советников в том, что глава государства потерпел неудачу на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило Politico со ссылкой на три неназванных источника, знакомых с ситуацией.

«Члены семьи Джо Байдена в закрытой беседе раскритиковали его высокопоставленных советников <…> обвинив их в провале президента на теледебатах», - заявили собеседники журналистов.

По их данным, близкие президента призвали уволить или понизить помощников Байдена. Пока неизвестно, прислушается ли он к советам родственников.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский заявил, что в офисе украинского президента Владимира Зеленского случился «большой переполох» из-за дебатов Байдена. Теперь руководство Украины задается вопросом: «А что делать дальше?».

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
01 июля 2024, 03:33
Россия стала председателем Совбеза ООН
Freepik
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Россия с 1 июля месяц будет считаться председателем Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом сообщило РИА «Новости».

В беседе с агентством постпред при всемирной организации Василий Небензя заявил, что РФ подготовила три ключевых мероприятия на время председательства в Совбезе.

На заседаниях в этот период поднимут темы ближневосточного урегулирования, нового глобального «уравнения безопасности», а также сотрудничества ООН с региональными организациями - ШОС, ОДКБ и СНГ.

Совбез - это структура ООН, которая выполняет функции поддержания международного мира и безопасности. Каждый месяц председательство там занимает новая страна. Например, в июне председателем была Южная Корея.

Ранее Небензя заявил, что секретариат ООН нарушил принцип равноудаленности , когда поднял вопрос об украинском конфликте. По его словам, западные делегации игнорируют военные преступления киевского режима, прямыми соучастниками которых они являются.

Россия
01 июля 2024, 03:25
Жена Макрона оконфузилась на выборах не хуже Байдена
РИА «Новости»
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Жена французского главы Эммануэля Макрона Брижит попала в конфуз во время голосования на выборах в нижнюю палату парламента государства — она попыталась поставить подпись в списке избирателей до того, как положить бюллетень в урну. Видео со случившемся опубликовал телеканал BFMTV.

Жена французского главы Эммануэля Макрона Брижит попала в конфуз во время голосования на выборах в нижнюю палату парламента государства - она попыталась поставить подпись в списке избирателей до того, как положить бюллетень в урну. Видео со случившемся опубликовал телеканал BFMTV.

Пара оставила свои голоса в городе Ле-Туке. Там расположено их семейное имение.

На кадрах видно, что Макрон с женой, держа конверты с бюллетенями, стоят в очереди. Сначала глава государства опускает свой бланк в урну, а потом расписывается в перечне проголосовавших. Именно так выполняют этот процесс по правилам.

Однако Брижит не справилась с порядком действий. Она подошла к работнику со списком, пройдя мимо урны. Взяла ручку, чтобы расписаться. Из-за этого сотруднику участка пришлось вмешаться. Когда женщина осознала ошибку, то вернулась и сделала все правильно.

Ранее королева Великобритании Камилла отказалась от рукопожатия с женой Макрона. Как отметили журналисты Daily Mail, это был неловкий момент.

Эммануэль Макрон Франция Выборы

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