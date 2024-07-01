Американским пилотам в Германии запретили ездить на работу в форме

Авиабаза Шпангдалем расположена в сельской местности на западе ФРГ. Летчикам в качестве меры предосторожности запретили носить форму за пределами базы и рекомендовали ездить на работу в гражданской одежде. В последний раз такое ограничение вводили в 2010 году из-за угрозы терроризма.

Все военные базы США в Европе в конце июня привели в состояние повышенной боеготовности и усилили меры безопасности. Штаб-квартира Европейского командования в Штутгарте объявила о повышении уровня реагирования до состояния «Чарли». Оповещение распространялось на базы в Германии, Италии, Румынии и Болгарии.

Пентагон заключил очередной контракт с оружейной корпорацией Lockheed Martin. За 5,2 миллиарда долларов создадут партию зенитных ракетных комплексов Patriot.