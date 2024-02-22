Американским и британским судам запретили заходить в Красное море

Уточняется, что хуситы запретили судам под флагами США и Великобритании заходить в Красное и Аравийское моря, а также в Аденский залив. То же самое касается кораблей, зарегистрированных в Израиле.

После эскалации конфликта в сектора Газа представители движения предупредили, что будут атаковать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, пока в палестинском анклаве не прекратятся боевые действия.

Министры иностранных дел стран - членов Евросоюза на саммите в Брюсселе 19 февраля одобрили начало военной миссии для охраны судоходства в Красном море. Операция станет важным шагом на пути создания единой обороны Европы, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.