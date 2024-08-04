Американским бездомным начали выдавать билеты в один конец

Королева Дании Мария попала в аварию во время поездки в Гренландию. Пожилой мужчина на электросамокате на большой скорости сбил ее с ног, сообщила газета The New York Post.

Мария приехала в город Нуук вместе со своими детьми - принцем Винсентом и принцессой Жозефиной. Она приветствовала поклонников на улице, когда в толпу врезался пожилой мужчина на электросамокате. Королева Дании потеряла равновесие и упала. Только после этого охранники из службы безопасности окружили ее и закрыли собой.

Дети стояли всего в нескольких метрах от Марии. Виновник аварии заявил, что потерял управление и не смог удержать свой электросамокат. Королевская служба по связям с общественностью заверила, что королева не пострадала, но очевидцы заподозрили обратное.

«Я видел, как ей было больно, ее глаза сразу же заслезились. Должно быть, больно, когда ее сбивают на такой скорости», - сказал один из них.

Другой свидетель заявил, что самокатчик гнал на большой скорости. Очевидцы возложили вину на службу безопасности, которая не смогла предотвратить ДТП.

В России для решения проблемы аварийности из-за электросамокатов призвали создать специальную патрульную службу. Ее инспекторам выдадут средства передвижения для погони за нарушителями.