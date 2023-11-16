«Если мы не сможем поддержать Украину финансированием и оборудованием, то более вероятно, что молодые американские военнослужащие будут призваны воевать и, возможно, умрут и будут страдать в Восточной Европе», - сказал он.

Рид отметил, что при прекращении помощи киевскому режиму последствия конфликта ощутят «далеко за пределами Украины». Политик также заявил об опасении, что Россия решит атаковать союзников США и НАТО после удачно проведенной специальной военной операции.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен «замораживать» конфликт. По его словам, ситуацию необходимо решить , а временная приостановка будет означать потери для его страны, которые сохранятся на долгие годы.