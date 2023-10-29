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По его словам, действия властей Штатов привели к тому, что государство превратилось в экономического и политического банкрота.

«На это указывают отказ республиканцев идти на компромиссы, иррациональная политика демократов, судебные процессы над Дональдом Трампом и дряхлость Байдена», - отметил Стэнли.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на высказывание о том, страна проиграла Украине в специальной операции. В этом случае он предложил Байдену вывезти ракеты ATACMS и приехать в Москву на чаепитие с блинами.

Также глава государства призвал Байдена учиться уважать интересы других сторон и уметь искать компромиссы.