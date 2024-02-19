19 февраля 2024, 05:18

Американских конгрессменов сравнили с «пьяными моряками»

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Американские конгрессмены тратили бюджетные деньги как «пьяные моряки». Об этом написала в социальной сети X кандидат в президенты США от республиканцев и бывший постпред страны при ООН Никки Хейли.

«В Вашингтоне нет святых. И республиканцы, и демократы тратили деньги как пьяные моряки», - заявила она.

Политик отметила, что Белому дому нужен бухгалтер, который заставит законодателей контролировать расходы. Она также призвала конгрессменов не покидать зал заседаний, пока они не разберутся с дополнительными бюджетными ассигнованиями в 2024 году.

До этого Хейли допустила, что после поражения Украины может начаться конфликт НАТО с Россией. Она добавила, что поставки Украине боеприпасов и снаряжения помогут предотвратить отправку американских военнослужащих для сражений.

В начале февраля члены палаты представителей не поддержали альтернативный законопроект о выделении денег на помощь Израилю отдельно от Украины. Законопроект о дополнительном финансировании внес сенат, предложив, в частности, выделить Украине 60,06 миллиарда долларов.

США Конгресс США Деньги Выборы президента США
19 февраля 2024, 02:49
Генпрокуратура ФРГ проверит раскрытие гостайны при строительстве «СП — 2»
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Германии инициировали проверку в связи с вероятным раскрытием государственной тайны при планировании строительства трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило немецкое издание Bild.

В Германии инициировали проверку в связи с вероятным раскрытием государственной тайны при планировании строительства трубопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщило немецкое издание Bild.

По информации издания, сотрудники Горного ведомства города Штральзунд опубликовали сведения о местах действиях натовских подлодок и количестве оружия на них в 2018 году.

Это ведомство отвечало за выдачу разрешений при строительстве газопровода «Северный поток - 2». Его сотрудникам теперь грозит до пяти лет тюрьмы.

В начале февраля президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону непрозрачно намекнул, что во взрывах на «Северных потоках» виноваты США. Он подчеркнул, что необходимо выяснить, причастны ли к ним НАТО или ЦРУ.

Теракты на «Северных потоках» произошли осенью 2022 года. В Германии, Дании и Швеции допустили, что это была целенаправленная диверсия.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти США не позволят Швеции раскрыть правду о взрывах на «Северных потоках», несмотря на то, что теракт нанес ущерб Германии, Нидерландам и Франции.

Германия Газопровод Северный поток — 2 Подлодки Запад НАТО
19 февраля 2024, 02:27
Тюремный психолог завела романы с заключенными и избежала увольнения
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Австралии тюремный психолог Сара-Джейн Лодингтон, оказавшаяся в центре скандала из-за романа с двумя заключенными и занятий сексом с одним из них, по решению суда вернулась на работу в исправительные учреждения. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Психолог и мать четверых детей оказалась в центре скандала в 2019 году. Выяснилось, что она завела роман с двумя заключенными в тюрьме Пален-Крик, расположенной к юго-западу от города Брисбена.

Специалист вступила с ними с непристойную переписку, целовала и обнимала во время сеансов, а с одним из заключенных она занималась сексом после его освобождения из тюрьмы.

Ее регистрацию в качестве психолога приостановили на четыре года осенью 2019 года, а позже назначили два года условного заключения. Недавно гражданский суд Квинсленда вынес решение, что продление запрета на профессию будет носить «карательный характер» и разрешил ей вернуться к работе в тюрьмах.

В конце прошлого года сотрудника сената США поймали на съемках гей-порно прямо в зале заседаний.

Заключенные Австралия Тюрьмы Секс Психология
19 февраля 2024, 01:46
Выращивание генно-модифицированных бананов впервые одобрили в мире
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Регулирующие органы Австралии и Новой Зеландии впервые одобрили генетически модифицированный бананы для коммерческого выращивания. Об этом сообщили в пресс-релизе Квинслендского технологического университета.

Новый сорт получил название QCAV-4, он отличается устойчивостью к грибковому заболеванию TR4, которое представляет угрозу для выращивания бананов. Благодаря открытию появился шанс сохранить один из самых популярных фруктов на глобальном рынке с учетом разрушительного воздействия TR4.

QCAV-4 включает в себя гены из дикого банана, что обеспечивает его устойчивость к болезни. После долгих тестирований ученые пришли к выводу, что QCAV-4 также безопасен и питателен, как и традиционные сорта бананов.

Министрам дали 60 дней на рассмотрение данного вопроса. В Австралии производство или продажа генномодифицированных, но другие страны, столкнувшиеся с заболеванием TR4, не откажутся от нового сорта бананов.

В начале февраля Россельхознадзор запретил ввозить бананы в Россию с пяти эквадорских предприятий. В продукции этих производителей нашли муху-горбатку. Позже ведомство отменило частичный запрет на импорт бананов из Эквадора.

Австралия Ученые Новая Зеландия
19 февраля 2024, 01:32
Российский генерал заявил, что военные НАТО притворяются наемниками на Украине
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Натовские военнослужащие под видом наемников управляли системами противовоздушной обороны (ПВО), реактивными системами залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактическими комплексами (ОТК) на Украине. Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил начальник Главного оперативного управления — первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», - заявил он.

Рудской добавил, что офицеры альянса также занимаются подготовкой военных операций ВСУ. Западные страны не скрывают своего желания нанести России стратегическое поражение, подчеркнул генерал.

Ранее глава датского правительства Метте Фредериксен заявила, что Дания передаст ВСУ свою артиллерию , поскольку сейчас ее не использует. По ее словам, в краткосрочной перспективе Украине нужно передать оружие, а в долгосрочной - принять в ЕС и НАТО.

Натовские военнослужащие под видом наемников управляли системами противовоздушной обороны (ПВО), реактивными системами залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактическими комплексами (ОТК) на Украине. Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил начальник Главного оперативного управления - первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Военные Россия НАТО Армия

Новости по теме