07 февраля 2024, 05:49

Американские журналисты раскритиковали Карлсона из-за его интервью с Путиным

РИА «Новости»
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Международный корреспондент CNN Кристиан Аманпур упрекнула коллегу по цеху Такера Карлсона, заявив, что журналисты якобы постоянно пытаются взять интервью у российского лидера Владимира Путина. Ее слова передало РИА «Новости».

«Неужели Такер действительно думает, что мы, журналисты, не пытаемся взять интервью у президента Путина каждый день с момента начала спецоперации на Украине?» - заявила она.

Корреспондент отметила, что журналисты продолжат просить об интервью, как «делают это уже много лет».

Пользователи соцсети X отреагировали на ее слова негативно. По их мнению, сотрудники CNN не являются журналистами, потому что телеканал работает на Демократическую партию Штатов.

Ранее стало известно, что Такер Карлсон возьмет интервью у Путина. По словам публициста, встречу с лидером России планировали несколько месяцев.

Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон
07 февраля 2024, 05:13
Спецслужбы пытались вербовать сотрудников дипмиссий РФ в Польше
РИА «Новости»
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Спецслужбы Запада хотели попытались завербовать работников российского диппредставительства в Польше. Об этом заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в беседе с РИА «Новости».

«Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами - вхолостую, коллеги реагировали как положено», - сказал он.

Андреев отметил, что больше всего на работу дипломатов из России в Польше повлияла высылка в марте 2022 года 45 сотрудников посольства, торгпредства и центра науки и культуры. Также чувствительным оказался захват школы при дипмиссии в апреле прошлого года.

«Но ничего - перегруппировались и отмобилизовались на выполнение своих задач в новых условиях, организовали полноценную работу школы в резервных помещениях», - заявил дипломат.

По его словам, «специфические условия», при которых пришлось работать сотрудникам российских загранучреждений, не ослабили их уверенность в своих действиях и правоте. У людей сохранился «настрой на профессиональную, добросовестную работу».

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Украина стала чаще предпринимать попытки по вербовке россиян. Спецслужбы мотивируют людей на поджоги инфраструктурных зданий.

Россия Польша
07 февраля 2024, 04:59
Кенийского пастора «голодного» культа обвинили в убийстве 191 ребенка
Global Look Press
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Кенийский суд предъявил лидеру культа «Благая весть» Полу Маккензи и его 29 сообщникам обвинения в убийстве 191 ребенка. Сообщение об этом появилось на сайте агентства Reuters.

Последователи культа практиковали экстремальные формы голодания. Тела заморивших себя голодом людей обнаружили в лесу Шакахола неподалеку от побережья Индийского океана. Лидер секты и его сообщники вину не признают.

«Прокуроры утверждают, что Маккензи приказал своим последователям морить голодом себя и своих детей, чтобы они могли попасть в рай до того, как наступит конец света», - рассказали в агентстве.

Маккензи и его последователей признали психически здоровыми, а значит, они способны отвечать перед судом. Только одного подозреваемого признали недееспособным.

В прошлом году в начале октября более сотни кенийских учениц попали в больницу со странной болезнью, парализующей ноги. Минздрав закрыл женскую среднюю школу Святой Терезы в Эреги.

Убийства Суд Дети
07 февраля 2024, 04:17
Новосибирские врачи вытащили из мозга пятилетней девочки 10-сантиметрового червя
Freepik
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Врачи из Новосибирска провели операцию пятилетней девочке, в мозге которой жил паразитический червь. Об этом рассказала пресс-служба Новосибирской областной больницы на странице в соцсети «Вконтакте».

Маленькая пациентка пожаловалась на болезненные ощущения в голове. Также у девочки отказала рука и нога. В ходе обследования врачи выяснили, что у ребенка новообразование в мозге размером 10 сантиметров. Оно появилось в голове из-за паразита эхинококка, который поселился в черепной коробке девочки.

Медики прооперировали несовершеннолетнюю пациентку своими силами. Операция прошла успешно, ребенок стал постепенно чувствовать руку и ногу. Как отметил лечащий врач, в легких девочки нашли кисты, их попробуют устранить с помощью антибиотиков. Если этот способ не принесет результатов, то пациентке придется пережить еще одно вмешательство.

Ранее саратовские врачи вытащили из-под кожи лба пациента 12-сантиметрового червя. Мужчина обратился в больницу с жалобами на припухлость в этой области. Результаты обследования показали, что внутри поселился паразит. Им оказался гельминт, который передается через укус комара.

Дети Больницы Болезни Врачи
07 февраля 2024, 03:27
Маск призвал арестовать тех, кто ратует за репрессии против Такера Карлсона
Global Look Press
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Миллиардер Илон Маск призвал арестовать представителей американского истеблишмента, выступающих за репрессии против журналиста Такера Карлсона из-за его визита в Москву и предстоящего интервью с президентом России Владимиром Путиным. Свое мнение Маск высказал в соцсети Х.

Так предприниматель прокомментировал предупреждение Карлсону, что тот может стать вторым Джулианом Ассанжем, если не будет осторожен.

«Арестуйте тех, кто призывает к его аресту», - заявил Илон Маск.

Ранее Маск осудил идею запретить Карлсону въезд на родину, если журналист возьмет интервью у российского президента. Маск согласился, что такой запрет противоречил бы принципам журналистики и свободы информации.

Карлсон рассказал «Известиям» , что хотел бы посетить Санкт-Петербург и Сибирь. Журналист отметил, что Россия представлялась ему совсем другой.

Россия Интервью Илон Маск Владимир Путин Такер Карлсон

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