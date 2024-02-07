Американские журналисты раскритиковали Карлсона из-за его интервью с Путиным

«Неужели Такер действительно думает, что мы, журналисты, не пытаемся взять интервью у президента Путина каждый день с момента начала спецоперации на Украине?» - заявила она.

Корреспондент отметила, что журналисты продолжат просить об интервью, как «делают это уже много лет».

Пользователи соцсети X отреагировали на ее слова негативно. По их мнению, сотрудники CNN не являются журналистами, потому что телеканал работает на Демократическую партию Штатов.

Ранее стало известно, что Такер Карлсон возьмет интервью у Путина. По словам публициста, встречу с лидером России планировали несколько месяцев.