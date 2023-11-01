Американские журналисты пожаловались на «кошмарную» физическую форму солдат в США

Они задались вопросом, смогут ли военнослужащие из США противостоять солдатам из России, Китая и Ближнего востока. По мнению ведущих, американские войска находятся в «кошмарной» форме: 71% молодых граждан имеют лишний вес, судимость или наркотическую зависимость. Кроме того, часть американцев не получили должного образования для несения военной службы.

«Бойтесь наших солдат - они самые суровые… А нет, отставить. Какие они у нас, получается - самые медленные? Ну, или самые жирные в мире», - указал Клейтон Моррис.

Ранее американские СМИ составили рейтинг с лучшими армиями мира. США заняли второе место в списке, уступив пальму первенства России. Третью строчку заняли Вооруженные силы Китая, а четвертое и пятое место журналисты присудили Израилю и Южной Корее.