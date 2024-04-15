Американские военные отразили удары хуситов по Израилю во время атаки Ирана

Американские войска при поддержке эсминцев европейского командования ликвидировали более 80 беспилотников и не менее шести баллистических ракет , нацеленных на Израиль. По информации CENTCOM, их выпустили из Ирана и Йемена.

«В это число входят баллистическая ракета на ее пусковой установке и семь БПЛА, уничтоженные на земле в районах Йемена, контролируемых поддерживаемыми Ираном хуситами», - сообщила пресс-служба.

Пентагон пообещал продолжить помогать Израилю защищаться от атак со стороны Ирана. Центральное командование заявило о работе с партнерами на Ближнем Востоке для обеспечения региональной безопасности.

Иран атаковал Израиль в ответ на удар по консульству в Дамаске в начале апреля. Корпус стражей Исламской революции выпустил дроны, баллистические и крылатые ракеты. Евросоюз объявил о расширении антииранских санкций.