Американские военные нервно отреагировали на появление россиян на базе в Нигере

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Речь идет о том, что российские военные расквартировались на одной базе с представителями американской стороны.

«Американцы объявили повышенную боевую готовность, постоянно ходят в касках, бронежилетах и крайне нервно себя ведут», - заявил собеседник агентства.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты следят за ситуацией на своей военной базе в Нигере, куда прибыли российские военные.

По его словам, российские военнослужащие находятся в отдельном комплексе и не имеют доступа к силам США и доступа к их оборудованию.