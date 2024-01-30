Американские военные не отразили удар по базе в Иордании из-за путаницы с БПЛА

Аппарат противника приблизился к своей цели в то же время, когда к ней возвращался американский БПЛА.

«Возвращение американского дрона привело к некоторому замешательству по поводу того, был ли приближающийся дрон дружественным или враждебным», - уточнило издание.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предпримут меры по обеспечению безопасности американских военнослужащих на Ближнем Востоке, виновные в атаках на базы ответят за это. Он обвинил в атаке силы, поддерживаемые Ираном.

Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм, в свою очередь, призвал президента США Джо Байдена нанести удары по важным объектам на иранской территории в качестве акта возмездия за гибель американских солдат.

По данным агентства Reuters, во время атаки дрона на военную базу США погибли трое военных , 34 человека получили травмы. Центральное командование американских ВС (CENTCOM) заявило об эвакуации восьми из 34 пострадавших. По предварительным данным, их состояние расценивают как стабильное, сообщил RT.