29 июня 2024, 12:19

Американские военные нашли замену ракетам ATACMS

Читайте нас в: Google Новости

США испытали на острове Палау в Тихом океане новую оперативно-тактическую ракету Precision Strike Missile, которая придет на смену ATACMS. Об этом сообщил военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц.

Проект PrSM открыли еще в 2016 году, за его реализацию отвечает концерн Lockheed Martin. Снаряды запускаются с помощью реактивных систем залпового огня M-142 HIMARS и M-270 MLRS.

Комплексы могут атаковать цели на расстоянии до 500 километров. Системы имеют четыре модификации. Одна из них бьет на расстоянии от 60 до 500 километров. Вторая - Land Based Anti-Ship Missile - поражает цели на дальности до 1000 километров, именно ее и испытывал Пентагон на Палау. На вооружение система поступит к 2028 году. Две другие модификации пока находятся в разработке.

Ранее расчеты противовоздушной обороны начали изучать новейшую американскую ракету. Офицер с позывным Стаф рассказал, что военные уже научились сбивать снаряды такого типа.

США Ракеты Военные
29 июня 2024, 11:14
Два человека погибли и 35 пострадали в ДТП с двумя автобусами в Турции
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В Турции автобус с сотрудниками строящейся АЭС «Аккую» столкнулся с легковым автомобилем и другим автобусом с рабочими. В результате аварии погибли два человека и пострадали еще 35, сообщил канал NTV.

По его данным, 65-летний водитель автобуса, перевозившего работников атомной электростанции, потерял управление на трассе D400 в районе Силифке. Транспорт выехал на встречную полосу. За рулем легковушки был сотрудник АЭС, он погиб. Вторая жертва - пассажирка автобуса. Раненых госпитализировали.

Судя по фото с места, и автобус, и легковушка получили серьезные повреждения. На месте работают представители экстренных служб и столпились очевидцы.

В конце мая в результате другой аварии с автобусом в Турции погибли 11 человек , травмы получили еще около 30. ДТП случилось на юго-востоке страны, в городе Мерсин. На трассе столкнулись пассажирский автобус, грузовик и несколько легковых машин. Движение транспорта в обе стороны оказалось временно перекрыто.

Турция ДТП Автобусы Машины Водители АЭС
29 июня 2024, 10:28
Мятежных генералов в Боливии арестовали на полгода
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Суд в Боливии приговорил задержанных по подозрению в попытках военного переворота к шести месяцам тюремного заключения. Их обвинили в терроризме и вооруженном мятеже, сообщил телеканал Bolivia TV.

Подсудимые Хуан Хосе Сунига, Хуан Арнес и Эдисон Ираоле будут отбывать наказание в тюрьме Чончокоро.

Ранее министр внутренних дел Карлос дель Кастильо заявил об аресте 10 военных, участвовавших в мятеже. Организатором попытки свержения правительства считают генерала Хуана Хосе Суньигу - военный 27 июня вторгся в президентский дворец в Ла-Пасе. Свои действия он объяснил тем, что лидер страны Луис Арсе не предпринимал шагов для «повышения своей популярности».

Президент предположил, что попытка госпереворота произошла из-за столкновений экономических интересов. Он напомнил об аналогичных случаях в Боливии в 1971, 1979, 1980, 2019 годах.

По его словам, руководство страны сейчас готовится заключить долгосрочный контракт по выдаче подряда на проект, связанный с литием.

Боливия Латинская Америка
29 июня 2024, 08:54
Байдена попросили выйти из президентской гонки
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден не может продолжать участвовать в предвыборной гонке, ему следует прекратить кампанию по переизбранию. Об этом заявил редакционный совет газеты New York Times.

Такое обращение издание опубликовало после провальных дебатов Байдена с американским экс-лидером Дональдом Трампом.

«Самый ясный путь для демократов, чтобы побороть кандидата, характеризуемого своей ложью, - это быть честными с американским обществом: признать, что Байден не может продолжать свою гонку», - отметили в редакционном совете.

В газете предложили назначить нового кандидата от демократов, который сможет одолеть Трампа в предвыборной гонке. Редакция NYT подчеркнула, что глава государства выглядел на дебатах как «тень великого слуги народа» и не смог внятно донести до зрителей свои идеи. В издании добавили, что Байдену не удалось ответить на провокации его соперника.

«Неоднократно ему было трудно договаривать предложения до конца», - указали в газете.

Ранее выступление Байдена раскритиковали сотрудники дипмиссий Европы, Азии и Ближнего Востока. Они назвали речь лидера США резонансной и выразили свою обеспокоенность.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
29 июня 2024, 08:53
Пентагон заключил миллиардный контракт на создание комплексов ПВО Patriot
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Пентагон заключил контракт с корпорацией Lockheed Martin на создание комплексов противовоздушной обороны Patriot на 5,2 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны США.

Компания является одним из крупнейших оборонных подрядчиков. Работы пройдут в разных штатах, среди которых Алабама, Техас, Флорида. Количество планируемых к производству комплексов не называется. Контракт должен быть исполнен в срок до 30 июня 2027 года.

Ранее старший научный сотрудник Центра Стимсона Дэн Грейзер обратил внимание на то, что увлечение Пентагона слишком сложной техникой не только не идет на пользу армии, но и приводит к катастрофическим последствиям. К примеру, в серии катастроф с V-22 Osprey только за два года погибли 20 американцев. При этом командование продолжает требовать большие суммы на закупки, фактически подрывающие эффективность вооруженных сил Соединенных Штатов, указал Грейзер.

США Пентагон ПВО

Новости по теме