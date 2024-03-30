Американские ВМС провели тестовый перехват баллистической ракеты
Министерство обороны США сообщило о тестовом перехвате баллистической ракеты средней дальности, запущенной с Гавайских островов. В пресс-службе ведомства пояснили, что нынешние испытания стали четвертыми по счету.
С американского военного корабля, оснащенного системой перехвата Aegis, запустили ракету-перехватчик SM-6 Dual II.
«Тест продемонстрировал возможность по определению, отслеживанию и перехвату баллистической ракеты средней дальности в последней стадии полета», - заявили в Пентагоне.
Тесты проводило агентство по противоракетной защите и ВМС США.
Американское руководство внимательно следит за успехами российского ВПК. На Западе опасаются из-за темпов модернизации ВС России и переживают из-за собственного устаревшего ядерного арсенала.