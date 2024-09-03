03 сентября 2024, 12:04

Американские ученые забили тревогу из-за возможного массового обрушения мостов

Unsplash
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Потепление климата ускоряет износ таких конструкций как мосты, что грозит США в будущем массовыми обрушениями. Об том сообщила газета New York Times.

На разрушение мостов влияют экстремальная жара и частые наводнения, подчеркнули в издании. Уже сейчас износ мостов начал влиять на цены американских товаров, которые перевозятся по стране.

Профессор университета Колорадо в Боулдере Пол Чиновски отметил, что архитекторы мостов не учитывали возможность наступления в США аномальной жары. Специалист объяснил, что из-за резких смен температуры конструкции часто расширяются и сокращаются, тем самым изнашиваясь.

«Предполагается, что в ближайшие десятилетия закрытия мостов станут гораздо чаще по всей стране», - заключили в газете.

Ранее директор Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов рассказал, что человечество сможет адаптироваться к потеплению климата. По его словам, из-за таяния ледников будут возникать сели и наводнения.

США Обрушения Ученые Климат
03 сентября 2024, 12:37
«Пустые угрозы». Евросоюз не введет санкции против Монголии из-за визита Путина
РИА «Новости»
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Евросоюз вряд ли введет санкции против Монголии из-за визита президента России Владимира Путина. Такое заявление политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич сделал в эфире 360.ru.

«В основном, это пустые угрозы <…> Никаких последствий не будет», - отметил он.

Особой зависимости у Монголии от Евросоюза нет, отметил эксперт, а вот у Европы ситуация иная.

«Монголия, один из крупнейших производителей и экспортеров медного концентрата, который крайне нужен, в том числе и Евросоюзу», - сказал Станкевич.

ЕС могут попытаться ввести персональные ограничения, но это тоже сложно представить. Аналитик иронично подчеркнул, что монголы могут напомнить, как они доходили через всю Европу до Адриатики.

Путин прибыл в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Евросоюз не на шутку разволновался и довел до монгольских властей позицию по поездке российского президента из-за ордера МУС. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял опасения ЕС и назвал ничтожным статут Международного уголовного суда, сообщил RT.

Санкции Евросоюз Владимир Путин Монголия
03 сентября 2024, 11:17
«Символическая и практическая стороны». Почему визит Путина так важен Монголии
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин посетил Монголию впервые за пять лет. Историк, политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич рассказал 360.ru что у этого визита есть и символическая, и сугубо практическая стороны.

Отношения России и Монголии довольно тесные, но их «надо срочно продвинуть вперед», отметил политолог. По его словам, в последнее время ряд важных вопросов забуксовал. Через республику должен пройти трансмонгольский газопровод, также известный как «Сила Сибири - 2».

«Его особенность в том, что западный маршрут должен как раз переключить тот газ, который раньше шел в Европу, а теперь не может по известным причинам», - добавил Станкевич.

В итоге, продолжил эксперт, газу «некуда деваться», а месторождения работают. Поэтому топливо нужно переключить по западному маршруту - в Китай, чтобы помочь газифицировать Пекин.

«Какое-то время все шло нормально, но вот последнее время возникли паузы. Я думаю, что они будут разрешены», - добавил эксперт.

Станкевич пояснил, что Монголия ухватилась за предложение газифицировать и ее. То есть республика получит не только деньги за транзит.

«Монголия нуждается в электричестве, а Россия берется помочь еще: одну ТЭЦ построить, одну реконструировать, которые как раз будут работать на газе. Заодно идут разговоры о том, чтобы Россия поучаствовала в модернизации Улан-Баторской железной дороги, потому что нужно возить различные товары, и аэропорта в Улан-Баторе», - заключил Станкевич.

Ранее Путин встретился с монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом в государственном дворце в Улан-Баторе. Перед началом переговоров российский президент оставил запись в книге почетных гостей.

Владимир Путин Монголия
03 сентября 2024, 11:07
Президента Монголии пригласили на празднование юбилея Победы в Москве
РИА «Новости»
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Российский лидер Владимир Путин пригласил президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха на празднование юбилея Победы в Москве. Выступление главы государства на двусторонних переговорах опубликовала пресс-служба Кремля.

«Ждем вас, господин президент, в Москве в мае следующего года на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в России помнят и ценят помощь со стороны Монголии в адрес СССР в годы Великой Отечественной войны.

Также Путин пригласил монгольского коллегу на саммит БРИКС , который пройдет в Казани в октябре. По словам президента, это будет первое мероприятие такого уровня после расширения объединения. Хурэлсух принял это предложение.

Самолет Путина приземлился в аэропорту Улан-Батора 2 сентября. В центр монгольской столицы президент приехал на машине Aurus. Главу государства поприветствовали почетный караул и конная гвардия.

Владимир Путин Монголия Москва
03 сентября 2024, 10:48
Запад уличили в воровстве молдавского языка
РИА «Новости»
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Страны Запада «украли» у Молдавии ее язык, тем самым показав беспрецедентную степень подлости и низости. Об этом на международном форуме «Лидеры Евразии» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее процитировало РИА «Новости».

Она напомнила, что Молдавии навязали румынский язык.

«Это при том, что молдавский язык старше румынского. Это исторически доказано», - подчеркнула дипломат.

Также Захарова отметила, что ранее разговаривала с представителями гражданского общества и журналистами из Молдавии и узнавала их мнение о происходящем. По ее оценке, Запад постоянно обманывает молдавских жителей, пользуясь их миролюбием. Она призвала народ Молдавии «пробудиться» и дать отпор западным государствам.

Ранее депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Александр Суходольский предположил, что страна может превратиться в «евроокраину». Он объяснил, что Молдавия слепо взяла курс на евроинтеграцию вопреки своим интересам.

Отношения Молдавия Запад

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