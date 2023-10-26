Американские СМИ сообщили о тайных переговорах России и Украины
Представители России и Украины тайно проводят переговоры, несмотря на законодательный запрет киевского режима. Об этом сообщила газета The Washington Post.
По информации источника, стороны обсуждают возвращение детей, проход судов по Черному морю и обмен пленными.
«В своих неофициальных контактах они периодически используют посредников. Среди них Ватикан, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Турция и Международный комитет Красного Креста», - говорится в сообщении.
Авторы материала подчеркнули, что ни одна сторона конфликта не стремится афишировать такие встречи.
В октябре 2022 года украинский президент Дмитрий Зеленский ввел указ о невозможности переговоров с Россией без смены власти в стране. Однако потом он уточнил, что начнет диалог в случае восстановления территориальной целостности Украины.