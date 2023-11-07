Американские СМИ раскрыли смысл покупки Китаем глобальной сети портов

Авторы материала отметили, что Китай расширил сеть принадлежащих ему портов с 44 до 105 на всех океанах и континентах. Многие из них расположились на важнейших морских путях.

«Большую часть вложений сделали государственные компании КНР, что делает ее правительство одним из наиболее крупных портовых операторов. Инфраструктура позволит военным кораблям Китая заходить в порты во всех океанах планеты и это расширение уже вышло за рамки исключительно коммерческих интересов», - объяснили они.

Кроме того, Китай является инвестором или контролирует порядка 20 портов в Европе, некоторые из которых являются жизненно важными перевалочными или логистическими пунктами для кораблей НАТО.

Ранее бывший посол Китая Цуй Тянькай предупредил, что прямой конфликт между КНР и США приведет мир к катастрофе.