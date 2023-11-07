07 ноября 2023, 08:46

Американские СМИ раскрыли смысл покупки Китаем глобальной сети портов

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Китайские инвесторы получили прямой контроль над десятками морских портов. Американские чиновники заподозрили, что цель этой покупки не только торговая, но и военная, написала газета The Washington Post.

Авторы материала отметили, что Китай расширил сеть принадлежащих ему портов с 44 до 105 на всех океанах и континентах. Многие из них расположились на важнейших морских путях.

«Большую часть вложений сделали государственные компании КНР, что делает ее правительство одним из наиболее крупных портовых операторов. Инфраструктура позволит военным кораблям Китая заходить в порты во всех океанах планеты и это расширение уже вышло за рамки исключительно коммерческих интересов», - объяснили они.

Кроме того, Китай является инвестором или контролирует порядка 20 портов в Европе, некоторые из которых являются жизненно важными перевалочными или логистическими пунктами для кораблей НАТО.

Ранее бывший посол Китая Цуй Тянькай предупредил, что прямой конфликт между КНР и США приведет мир к катастрофе.

Корабли Китай
07 ноября 2023, 08:48
Министр иностранных дел Израиля пристыдил генсека ООН за слова о «кладбище детей»
Unsplash
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Палестинское движение ХАМАС взяло в плен более 30 несовершеннолетних и убило их родителей. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн раскритиковал в своем X (бывшем Twitter) заявление генсека ООН Антониу Гутерриша об убитых в секторе Газа палестинских детях.

«Как тебе не стыдно, Антониу Гутерриш! <…> Проблема сектора Газа - это ХАМАС, а не действия Израиля по уничтожению этой террористической организации», - заявил он.

Эли Коэн напомнил, что во время нападения на юг Израиля боевики взяли в плен более 30 детей, в том числе девятимесячного ребенка. Перед этим они убили родителей своих пленников на их же глазах.

Антониу Гутерриш призвал остановить огонь в секторе Газа и заявил, что анклав превратился в «кладбище детей». Он назвал сложившуюся ситуацию кризисом человечества , сообщил о больших потерях среди сотрудников ООН и освещавших обострение палестино-израильского конфликта журналистов.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины
07 ноября 2023, 08:29
Боестолкновения начались между ЦАХАЛ и бойцами ХАМАС на юге Газы
РИА «Новости»
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Тяжелые бои завязались между израильскими военными и бойцами ХАМАС в районах Аль-Сабра и Тель-аль-Хава на юге города Газа. О боестолкновениях сообщил Al Mayadeen.

По информации телеканала, израильские силы предпринимают попытки продвигаться в Тель-аль-Хаве. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удары по жилым кварталам в районе Аль-Сабра.

При ударах по городу Хан-Юнис, расположенному на юге сектора Газа, погибли восемь палестинцев, уточнил Al Mayadeen.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла после того, как 7 октября боевики ХАМАС вторглись на израильскую территорию. Это сопровождалось убийством жителей в поселениях близ границы и захватом заложников.

В ответ Израиль сообщил об операции «Железные мечи» и объявил о полной блокаде сектора Газа. Истребители ЦАХАЛ начали наносить массированные авиаудары по анклаву. Кроме того, Армия обороны Израиля проводит наземные операции в секторе. На Западном берегу реки Иордан также происходят столкновения.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
07 ноября 2023, 08:08
Немецкий бизнесмен раскрыл отношение США к возможному переизбранию Зеленского
РИА «Новости»
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Власти Соединенных Штатов понимают, что украинский президент Владимир Зеленский не сможет переизбраться на выборах в 2024 году. Поэтому Белый дом не реагирует на нарушение демократических основ с киевской стороны. Такое мнение выразил немецко-финский бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.

«Правительство США говорит нам, что прокси-война направлена на защиту демократии. Они знают, что их марионетка не выиграет переизбрание», - заявил он.

Зеленский накануне отказался проводить выборы президента в 2024 году. По его словам, сейчас неподходящее время для голосования.

Президентские выборы на Украине должны были состояться в марте 2024 года. Однако их проведению помешает объявленное в стране военное положение. При этом в Верховной раде появилась информация, что Зеленский начал готовиться к выборам. Якобы такое поручение он дал офису президента.

Германия США Владимир Зеленский Украина Выборы
07 ноября 2023, 08:01
Сектор Газа потерял две трети своих медучреждений
Unsplash
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В секторе Газа из-за авиаударов, нехватки топлива и лекарств приостановили работу более 60% медицинских учреждений. Министр здравоохранения Палестинской национальной администрации Май аль-Кайла сообщила об этом CNN.

По ее информации, 16 из 35 больниц и 51 из 72 медицинских центров закрыли из-за бомбардировок, нехватки топлива и медикаментов. Это свыше 60% всех учреждений здравоохранения сектора Газа.

Палестинское общество Красного Полумесяца призвало международное сообщество помочь лекарствами и расходными материалами для помощи больным. По информации организации, под угрозой закрытия оказалась больница «Аль-Кудс». Ее запасов топлива хватит на двое суток работы, после чего обесточат спасательное оборудование, неонатальные инкубаторы и отделения интенсивной терапии. В здании больницы укрылись 14 тысяч беженцев.

«Аль-Кудс» расположена в районе Тель-эль-Хава к юго-западу от города Газы. Израильские военные 30 октября обстреляли ее окрестности. Палестинские журналисты заявили, что таким образом они попытались вынудить беженцев уйти на юг анклава.

Здравоохранение Больницы Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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