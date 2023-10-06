Американские СМИ призвали Украину искать способы заморозки конфликта

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Побеседовав с несколькими украинскими чиновниками, журналист сделал вывод, что украинцы «не могут биться вечно» и конфликт «истощает страну». Между тем надежды на успех контрнаступления уже нет.

«Если Украина всерьез сомневается, что сумеет выжить в битве, которая может продлиться много лет, то ей следует задуматься о способах заморозки конфликта», - отметил Игнатиус.

Он добавил, что в этом случае Украине следует заручиться гарантиями безопасности со стороны Соединенных Штатов и постараться добиться заморозки «на своих условиях».

Журналист указал на то, что сейчас украинцы куда больше, чем год назад, склонны к рассуждениям о том, что конфликт нужно прекратить как можно скорее.

Россия не раз заявляла о готовности к переговорам, однако Украина еще в 2022 году запретила их на законодательном уровне.