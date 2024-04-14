Американские системы ПВО перехватили несколько иранских дронов

Читайте нас в:

«Американские средства ПВО на Ближнем Востоке перехватили несколько иранских дронов», - уточнил телеканал.

При этом неизвестно количество перехваченных беспилотников, а также конкретное место их перехвата.

Ранее сообщили о взрыве в Иерусалиме. В городе звучали сирены.

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские истребители уже находятся в небе, готовясь отразить любые атаки Ирана, сообщило издание Times of Israel.

Он призвал общественность не распространять непроверенные слухи и сообщения, отметив, что люди могут услышать взрывы от перехватов или падающих обломков.

Сбежавший из России шоумен Максим Галкин* отреагировал на атаку Ирана , записав видео со стаканом виски в руках. Юморист пожелал удачи силам ПВО Израиля, добавив, что пойдет спать, а если что, то его и сирена разбудит.

* Признан иностранным агентом на территории России.