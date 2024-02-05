Американские сенаторы запросили 2,58 млрд долларов на укрепление сил США в Азии

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Из 118,28 миллиарда долларов на поддержку Украины отвели 60,06 миллиардов, Израиля - 14,1 миллиарда. Сенаторы отреагировали на призывы республиканцев и предложили потратить на укрепление американской границы с Мексикой 20,2 миллиарда долларов.

Еще около 2,58 миллиарда долларов выделят на повышение военного потенциала США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, около 1,9 миллиарда долларов - на восполнение арсенала американской армии после военной помощи Тайваню.

В законопроект внесли предложение профинансировать внутреннее обогащение урана. На эти цели запросили 2,72 миллиарда долларов. Национальному управлению ядерной безопасности США (NNSA) выделят 149 миллионов долларов.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон назвал внешнюю политику своей страны катастрофой. Он раскритиковал решения президента Джо Байдена.