Американские сенаторы тайно обсудили с МУС арест Нетаньяху

Три источника сообщили журналистам, что двухпартийная группа сенаторов по видеосвязи обсудила с высокопоставленными должностными лицами МУС обеспокоенность США слухами о возможной выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и начальника штаба Армии обороны Израиля Герци Ха-Леви. Американцы предупредили представителей суда о последствиях такого решения.

«Законодатели-республиканцы пригрозили принять закон против МУС, если он выдаст ордера на арест, против чего, как заявила администрация президента США Джо Байдена, она выступает», - сообщили источники.

Встреча прошла в закрытом режиме, собеседники издания отказались называть имена ее участников. По информации журналистов, выдать ордера потребовали чиновники Палестинской администрации. Правительство Израиля предупредило Белый дом, что если это произойдет, ЦАХАЛ примет ответные меры, и Палестинская автономия может прекратить существование.

Биньямин Нетаньяху анонсировал операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. Он заявил, что военные эвакуируют мирных жителей, а затем уничтожат боевиков.