Американские сенаторы приехали в Венгрию, но им отказали в аудиенции

Республиканец Том Тиллис, демократы Джинн Шейхин и Крис Мерфи прибыли в Будапешт 18 февраля и дали пресс-конференцию в американском посольстве. Они заявили, что цель приезда - убедить власти Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО.

Однако политики отказались встречаться с американцами. Джинн Шейхин заявила, что члены правительства не приняли приглашение. Крис Мерфи назвал такое поведение странным и тревожным. Он связал полное игнорирование делегации с решением высшего руководства Венгрии.

«Мы достаточно мудры в политике, чтобы знать, что если премьер-министр Виктор Орбан захочет, чтобы это произошло, тогда парламент сможет двигаться вперед», - сказал Крис Мерфи.

Очередное заседание парламента Венгрии пройдет 26 февраля. На предыдущей встрече 5 февраля голосование не провели из-за отсутствия кворума.

Виктор Орбан публично призвал ратифицировать заявку Швеции как можно скорее.