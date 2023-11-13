Собеседники издания пришли к выводу, что Белый дом стремится помешать России стать крупным экспортером сжиженного природного газа. По этой причине он наложил санкции на проект «Арктик СПГ - 2» , несмотря на потенциальные проблемы.

Специалист юридической фирмы Mishcon de Reya Шайстах Ахта предупредил, что рестрикции США закроют западным покупателям доступ к производимому проектом газу. Европа уже столкнулась с энергетическим кризисом в 2022 году, когда перестала получать топливо по газопроводам. Он заявил, что новые ограничения приведут к потрясениям на мировых энергетических рынках и усугубят проблему.

Представитель консалтинговой фирмы Energy Aspects спрогнозировал, что весь глобальный рынок сузится. Эксперт по СПГ компании Rystad Energy Каушал Рамеша допустил, что некоторые инвесторы запросят сделать временное исключение из санкций. Специалист Колумбийского университета Анн-Софи Корбо заявила, что если «Арктик СПГ - 2» не начнет экспортировать газ в 2024 году, то проблемы сохранятся еще очень долгое время.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт объявил, что цель Белого дома - задушить проект «Арктик СПГ - 2». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал серьезно отнестись к таким заявлениям после атаки на «Северные потоки».

Санкции США против российского проекта «Арктик СПГ - 2» призваны отрезать Европу от отечественного газа. Это чревато сбоем на мировых энергетических рынках, заявила газета The Financial Times.