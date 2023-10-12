Американские политики усилили попытки отдать Украине замороженные активы России

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«Это, безусловно, возвращается сейчас как часть обсуждения. <…> США стали гораздо более открыты не только для захвата, но и использования российских резервов», - сказал чиновник, знакомый с ходом переговоров финансовых ведомств США и Евросоюза.

В западных странах заморозили активы России на сумму около 300 миллиардов долларов. Хотя предложения отдать их Украине или инвестировать для получения дохода звучали давно, по словам автора статьи, правительства могли бы столкнуться с юридическими проблемами и финансовыми рисками при их реализации.

Теперь, когда Словакия, Польша и другие страны допустили прекращение украинской поддержки, а «политические препятствия» помешали Белому дому и правительствам стран Европы продолжать выделять деньги налогоплательщиков на военные нужды, американские чиновники усилили попытки уговорить руководство страны и ее союзников прибегнуть к использованию замороженных активов.

Наибольшая часть денег осталась в Европе. Источники газеты заявили, что если бы США действовали в одиночку, то смогли бы использовать только примерно пять из 300 миллиардов долларов.

Рекордсменом по объему заблокированных средств России стала Бельгия. На ее территории заморозили 250 миллиардов евро.