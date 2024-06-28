Американские пограничники отказались поддерживать Байдена

Он прокомментировал слова главы государства на дебатах о том, что его якобы будут поддерживать пограничники, потому что обстановка на границе улучшилась. По мнению Дель Куэто, границы США «были разрушены» с первого дня вступления Байдена в должность президента.

«Профсоюз пограничников никогда не поддерживал и не будет поддерживать президента Байдена», - указал он.

Дель Куэто добавил, что нацсовет пограничников безоговорочно поддержит Трампа на выборах.

Ранее телеканал CNN сообщил, что выступление Байдена на дебатах оказалось провальным. Речь главы государства была невыразительной, он много запинался и часто не мог довести свои мысли до конца. В издании подчеркнули, что выступление вызвало панику у демократов.