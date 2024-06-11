11 июня 2024, 04:14

Американские корабли будут отслеживать визит российского флота на Кубу

РИА «Новости»
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Корабли ВМС США будут отслеживать визит отряда кораблей военно-морского флота РФ на Кубу. Об этом сообщил телеканал CBS News, сославшись на анонимных американских чиновников.

Корабли ВМС США будут отслеживать визит отряда кораблей военно-морского флота РФ на Кубу. Об этом сообщил телеканал CBS News , сославшись на анонимных американских чиновников.

«Хотя учения не рассматриваются в США как угроза, американские корабли будут развернуты для слежения за русскими», - заявил собеседник канала.

Чиновники объяснили, что для слежки за подводной лодкой выделили два эсминца и еще два корабля с буксируемыми гидролокаторами.

Ранее МИД Кубы заявил, что фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань» прибудут в порт Гаваны 12–17 июня. Также вместе с ними будут еще два судна обеспечения.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что визит отряда военных кораблей РФ на Кубу не представляет угрозы для США. Но добавил, что в стране все равно будут следить за происходящим. Как сообщили Революционные вооруженные силы Кубы, прибывшие суда не несут ядерного арсенала и безопасны для страны.

США Куба Корабли Чиновники
11 июня 2024, 05:21
Фанаты пришли в ужас от исхудавшей от «Оземпика» Кристины Агилеры
РИА «Новости»
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Американскую певицу Кристину Агилеру раскритиковали из-за неестественной худобы. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Артистка опубликовала новые фотографии в соцсетях. На снимках звезда позирует в телесном боди, хорошо подчеркнувшим ее фигуру. Также знаменитость надела высокие белые сапоги на каблуках и колье.

Поклонники написали под фото, что Агилера выглядит экстремально худой. Один из них предположил, что вокалистка принимает препарат «Оземпик», исключающий чувство голода. Некоторые фанаты не узнали звезду на снимках, кто-то даже заявил, что «она выглядит ужасно».

Ранее стало известно, что телеведущая Виктория Боня кардинально сменила имидж перед Каннским кинофестивалем. Она осветлила каштановые волосы и стала пепельной блондинкой. Фанаты положительно оценили перемены в облике знаменитости.

Фото Фанаты Лекарства Музыка
11 июня 2024, 03:23
Пограничникам США приказали немедленно депортировать нелегальных российских мигрантов
Pixabay
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Пограничная служба в штате Калифорния получила указание немедленно депортировать задержанных нелегальных мигрантов из России и еще пяти старн бывшего Советского Союза. Об этом сообщила газета New York Post, ссылаясь на внутренний документ.

Пограничная служба в штате Калифорния получила указание немедленно депортировать задержанных нелегальных мигрантов из России и еще пяти старн бывшего Советского Союза. Об этом сообщила газета New York Post , ссылаясь на внутренний документ.

«Только совершеннолетние мигранты из Грузии, Молдавии, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана будут немедленно отправлять для высылки из США», - процитировало издание.

Мигранты из остальной части восточного полушария имеют возможность пребывать в США на время разбирательства их дел, отметили в газете.

Помощники бывшего президента США Дональда Трампа составили планы по беспрецедентному подавлению иммиграции. Согласно прогнозам, власти могут депортировать около 20 миллионов человек.

Грузия США Мигранты Молдавия Россия
11 июня 2024, 03:14
Присяжные не вынесли вердикт по делу Хантера Байдена по делу о незаконной покупке оружия
Freepik
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Коллегия присяжных по делу сына президента США Джо Байдена Хантера не смогла вынести вердикт по делу о нарушениях при хранении оружия. Рассмотрение вопроса перенесли, сообщил телеканал CNN.

«Присяжные на суде над Хантером Байденом были отпущены <…> суд и обсуждения возобновятся во вторник утром», - отметили журналисты.

Хантеру Байдену предъявили обвинение в приобретении огнестрельного оружия при сокрытии того факта, что он является наркозависимым человеком. В случае подтверждения вины ему грозит срок до 25 лет лишения свободы.

Большое жюри суда в штате Делавэр утвердило выдвинутые американской прокуратурой обвинения Хантеру Байдену в правонарушениях, связанных с оружием и наркотиками, в октябре 2023 года.

США Наркотики Суд Оружие Джо Байден
11 июня 2024, 02:41
«Кот в мешке». Небензя объяснил, почему Россия не поддержала резолюцию о перемирии в Газе
РИА «Новости»
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Условия сделки по перемирию в секторе Газа, которые изложили в принятой СБ ООН резолюции, никто не знает, кроме посредников в переговорном процессе. Об этом заявил постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, его слова передало РИА «Новости».

«У нас есть целый ряд вопросов к американскому проекту резолюции, в котором Совет приветствует некую сделку, итоговые конторы до сих пор никому, возможно, за исключением посредников, неизвестны», - сказал он.

По словам Небензи, авторы резолюции не раскрыли СБ ООН деталей договоренностей, членам Совета «по сути предложили кота в мешке».

Ранее стало известно, что Совет безопасности ООН поддержал резолюцию США о поэтапном прекращении огня в Газе. Антикризисный план одобрили 14 стран. Россия решила воздержаться.

США Россия ООН

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