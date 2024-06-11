Американские корабли будут отслеживать визит российского флота на Кубу

Корабли ВМС США будут отслеживать визит отряда кораблей военно-морского флота РФ на Кубу. Об этом сообщил телеканал CBS News , сославшись на анонимных американских чиновников.

«Хотя учения не рассматриваются в США как угроза, американские корабли будут развернуты для слежения за русскими», - заявил собеседник канала.

Чиновники объяснили, что для слежки за подводной лодкой выделили два эсминца и еще два корабля с буксируемыми гидролокаторами.

Ранее МИД Кубы заявил, что фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань» прибудут в порт Гаваны 12–17 июня. Также вместе с ними будут еще два судна обеспечения.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что визит отряда военных кораблей РФ на Кубу не представляет угрозы для США. Но добавил, что в стране все равно будут следить за происходящим. Как сообщили Революционные вооруженные силы Кубы, прибывшие суда не несут ядерного арсенала и безопасны для страны.