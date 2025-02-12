Американские консульства могут закрыть в некоторых странах ради экономии
Дональд Трамп планирует закрыть несколько консульств страны по всему миру для сокращения расходов Госдепартамента. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на трех представителей администрации президента США.
«Консульства в Европе, Канаде, Мексике и на островах Тихого океана входят в число тех, которые могут быть закрыты. <…> Трамп ознакомился со списком консульств, но окончательных решений принято не было и что сроки возможного закрытия еще не установлены», - уточнили источники канала.
Один из собеседников уточнил, что среди европейских консульств под угрозой оказались находящиеся в Германии и Франции учреждения.
Госдеп США запросил у консульств информацию об их деятельности. Американские чиновники рассматривают их дипломатическую необходимость, а также тщательно проверяют их на отсутствие военных контактов с другими странами и сбор разведданых.