Американские конгрессмены посетят Тайвань в мае

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Джонсон заявил, что визит конгрессменов продемонстрирует приверженность американских властей «безопасность и демократии» и покажет неизменность позиции Штатов. Делегация отправится на остров после инагурации нового главы администрации Тайваня Лай Циндэ.

Конгрессмен подчеркнул, что руководство США рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым лидером острова. Джонсон отметил высокую роль американско-тайваньских отношений для всех стран Индо-Тихоокеанского региона.

По результатам выборов на Тайване победил представитель Демпартии Лай Циндэ, ранее выступавший за независимость острова. Власти Китая подчеркнули, что итоги голосования никак не повлияют на позицию страны по тайваньскому вопросу.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что Штаты, несмотря на экономическое и военное сотрудничество с Тайванем, не поддерживают его независимость и не планируют устанавливать официальные дипломатические отношения.