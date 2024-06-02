02 июня 2024, 09:20

Американские избиратели без высшего образования отвернулись от Байдена

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Президент США Джо Байден начал терять популярность среди граждан без высшего образования и американцев, доход которых составляет менее 50 тысяч долларов в год. Об этом сообщило агентство Reuters.

Проведенный агентством совместно с компанией Ipsos опрос показал, что некоторые избиратели отвернулись от Байдена, но не планируют голосовать за его соперника Дональда Трампа.

По сравнению с 2020 годом уровень поддержки действующего президента со стороны граждан без высшего образования упал на 10%. В агентстве подчеркнули, что опрошенная категория граждан составляла три пятых от общего числа избирателей, голосовавших четыре года назад.

В издании отметили, что Байдена твердо поддерживают граждане с высшим образованием и уровнем дохода семьи от 100 тысяч долларов в год. Число таких избирателей у его соперника-республиканца сократилось.

Ранее агентство Bloomberg указало на рост уровня поддержки Трампа среди миллиардеров. Доверие бизнесменов он мог завоевать благодаря обещаниям снизить налоги для богатых и ослабить регулирование, заключили в издании.

США Доходы Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Образование
02 июня 2024, 11:16
Зрители турнира MMA в Ньюарке оскорбили Байдена с трибун
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Зрители турнира по смешанным единоборствам UFC 302, который проходил в ночь на 2 июня в городе Ньюарк в штате Нью-Джерси, скандировали во время боя оскорбительную кричалку в адрес президента США Джо Байдена. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Посетители спортивного комплекса выкрикивали оскорбления во время схватки российского спортсмена Ислама Махачева и американца Дастина Порье. По данным издания, среди зрителей присутствовал кандидат в президенты США Дональд Трамп, но поклонники MMA встретили его радушно.

Бой между Махачевым и Порье продлился более 1,5 часа и закончился победой россиянина. Россиянин одержал 26-ю победу в карьере.

Махачев в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата. Победу в схватке ему принес удушающий прием в пятом раунде. Россиянин после боя признался, что Порье был блестяще подготовленным противником и доставил ему много трудностей.

США Спортсмены UFC Смешанные боевые искусства MMA Джо Байден
02 июня 2024, 10:44
Огромные волны в Палестине разрушили американский пирс для гумпомощи
Unsplash
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На сектор Газа обрушился шторм. Высокие волны снесли пирс США, который возвели для доставки гуманитарной помощи жителям Палестины, сообщил телеканал CNN.

По словам представителя администрации президента США, в Белом доме знали, что пирс может не выдержать непогоду. Однако проведенные специалистами исследования показывали, что этим летом такие природные аномалии маловероятны.

По данным телеканала, на строительство пристани у Вашингтона ушло свыше 320 миллионов долларов. Пирс был крайне необходим, чтобы поставлять гуманитарную помощь жителям сектора Газы, когда закрылись воздушные и сухопутные маршруты в регионе.

На днях радикалы ХАМАС объявили о приостановке поставок гуманитарной помощи в Газу со стороны Египта. Это произошло из-за прибытия на место армии Израиля (ЦАХАЛ).

США Погода Конфликт Израиля и Палестины Палестина
02 июня 2024, 10:07
Стали известны главные поставщики мороженого в Россию
Unsplash
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Больше всего мороженого за первые три месяца 2024 года привезли в Россию из Казахстана и Южной Кореи. На них пришлось около 90% всех поставок, сообщило РИА «Новости».

Самым главным поставщиком стал Казахстан, он отправил в Россию мороженого на 2,3 миллиона долларов. На втором месте - Южная Корея, из которой прибыло лакомства на 1,2 миллиона долларов.

«На эти две страны пришлось 88% всего импорта России от общих за январь–март 3,9 миллиона долларов», - написали авторы материала.

Белоруссия не стала раскрывать свои данные. Но в 2022 году страна доставила десертов на два миллиона долларов. При таких объемах, отметили журналисты, республика могла оказаться в лидерах и сейчас.

Мороженое - одно из любимых лакомств россиян. Особенно этот продукт популярен летом, когда хочется охладиться в изнуряющую жару. Однако есть слишком много морожено нельзя из-за его калорийности , предупредила диетолог Анжелика Дюваль. В день лучше съедать только одну порцию, а также лучше обращать внимание на натуральный продукт.

Казахстан Белоруссия Россия Южная Корея
02 июня 2024, 08:56
Катер затонул у берегов Стамбула
Unsplash
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Катер затонул у берегов Стамбула ночью 2 июня после столкновения с причалом. Спасатели эвакуировали десятерых пассажиров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции.

Авария произошла у берегов района Кадыкей. Катер врезался в причал Хайдарпаша и начал стремительно уходить под воду.

«Находившиеся на борту запросили помощь. Наши спасатели на лодках эвакуировали десять пассажиров», - передала береговая охрана.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее яхта с российскими туристами затонула в Таиланде. Судно Martini отправилось в дальнее плавание вдоль острова Пхукет. Но около кораллового острова Ко-Хе одну из труб в моторном отсеке прорвало и судно начало тонуть.

Спасатели Турция Стамбул

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