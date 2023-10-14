Американские истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток
Центральное командование Вооруженных сил США, возглавляющее зону ответственности на Ближнем Востоке, заявило о прибытии в регион истребителей-бомбардировщиков F-15E Strike Eagle. Информацию об этом опубликовали на странице ведомства в социальной сети X.
«Истребители F-15E Strike Eagle 494-й экспедиционной эскадрильи прибыли в зону ответственности СЕНТКОМ», - указали в сообщении.
Американское командование подчеркнуло, что целью данного шага являются укрепление позиций Соединенных Штатов и увеличение количества воздушных операций на Ближнем Востоке.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин пообещал Израилю направить на Ближний Восток дополнительные силы и средства для противостояния с ХАМАС.
Несмотря на громкие заявления американского руководства, США заподозрили в получении прибыли от палестино-израильского конфликта. Издание Global Times сообщило, что при возникновении боевых действий в любой точке мира администрация Соединенных Штатов находит возможность разбогатеть за счет поставок оружия.