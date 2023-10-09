Американские автоматы заметили в руках радовавшихся нападению на Израиль палестинских боевиков

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Старший сын бывшего президента США проанализировал видео телеканала Sky News, на котором палестинцы на Западном берегу приветствовали операцию на юге Израиля. Дональд Трамп - младший обратил внимание на оружие, которое держали в руках мужчины.

«Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычные АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке», - заявил он.

Дональд Трамп - младший задался вопросом, не могли ли эти автоматы привезти из Афганистана после вывода американских войск.

Нападение на юг Израиля случилось 7 октября. Житель Ашкелона рассказал об обстреле города неподалеку от сектора Газа. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заподозрила Украину в перепродаже оружия Палестине.