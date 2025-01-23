23 января 2025, 08:09

Американские авианосцы назвали бессмысленными из-за появления «Орешника»

Global Look Press
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Российские гиперзвуковые ракеты комплекса «Орешник» обладают высокой точностью и даже авианосцы будут для них уязвимой целью. Об этом в американском журнале The National Interest рассказал эксперт Филип Пилкингтон.

Он отметил, что после удара «Орешника» по объекту в Днепропетровске «ангелы-хранители авианосцев по всему миру заплакали».

Аналитик также сравнил ракетный комплекс с «гиперзвуковым дробовиком», так как снаряд обладает отделяющимися боевыми частями. По мнению Пилкингтона, «Орешник» поразит авианосец, даже если в него попадет только одна из частей ракеты.

«Ракете не нужно топить авианосец, достаточно нанести ему такие повреждения, чтобы он стал непригоден для использования, после чего он будет вынужден вернуться на базу», - подчеркнул эксперт.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что украинские войска не смогут нейтрализовать снаряды «Орешника». По его словам, для этого у армии нет средств перехвата. Сырский призвал создать собственную систему ПВО, которая будет не хуже американского ЗРК Patriot.

США Корабли Баллистическая ракета «Орешник»
23 января 2025, 08:38
Трамп назначил главой Секретной службы США своего телохранителя
Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп назначил на пост главы Секретной службы своего телохранителя Шона Каррана, который защитил его во время покушения на митинге в Батлере. Об этом политик заявил в соцсети Truth Social.

Трамп назвал Каррана настоящим патриотом, а также отметил его большой стаж. У телохранителя есть 23 года опыта работы в правоохранительных органах.

Ранее Карран занимал должность помощника специального агента, отвечающего за охрану президента и «проявил себя как лидер», способный руководить сложными мероприятиями по обеспечению безопасности.

«Он доказал свою отвагу, когда, рискуя собственной жизнью, помог спасти меня от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания. Я полностью верю в то, что Шон сделает Секретную службу США сильнее, чем когда-либо прежде», - написал Трамп.

После своей инаугурации новый американский лидер отменил 78 решений , принятых его предшественником Джо Байденом.

США Дональд Трамп
23 января 2025, 06:48
Трамп заявил, что «прошел через ад» во время расследования против него
РИА «Новости»
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Новый американский лидер Дональд Трамп признался, что «прошел через ад» из-за разбирательства против него. Таким откровением республиканец поделился с телеканалом Fox News.

«Я прошел через четыре года ада из-за той грязи, с которой нам приходилось иметь дело. Я потратил миллионы долларов на оплату юридических услуг и выиграл», - сказал политик.

По словам главы государства, период расследования был очень сложным для него.

Речь идет об обвинениях, предъявленных Трампу за предполагаемую роль в скандале с выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниелс перед президентскими выборами в 2016 году. В суде политик не признал себя виновным и выразил возмущение по поводу случившегося.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что против нового президента США и его команды в первый день работы подали как минимум три судебных иска. Первый акт направили в суд от национального профсоюза казначейских служащих, которым не понравился указ главы государства, упрощающий увольнение федеральных работников. Также совместный иск подали ряд организаций, поддерживающие мигрантов.

США Суд Скандалы Дональд Трамп Выборы президента США Выборы
23 января 2025, 05:28
Пентагон отправит на границу с Мексикой тысячи военных, вертолеты и разведку
Global Look Press
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Министерство обороны США отправляет на границу с Мексикой 1,5 тысячи военных, дополнительные вертолеты и разведку. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Пентагона Роберт Сейлсес.

«Министерство обороны начнет пополнять свои силы на юго-западной границе дополнительными 1,5 тысячи наземным персоналом, а также вертолетами с соответствующими экипажами и аналитиков разведки», - заявил Сейлсес.

Он отметил, что численность наземных военных на границе увеличили на 60% с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа. Сейлсес добавил, что вертолеты ведомство предоставит для депортации нелегальных мигрантов из Калифорнии и Техаса.

Трамп своим указом разрешил министерству внутренней безопасности США депортировать нелегалов по ускоренной процедуре, без решения иммиграционного суда. Результатом этого решения станет укрепление национальной и общественной безопасности, заявили власти страны.

Разведка Мексика США Вертолеты Пентагон Мигранты Военные
22 января 2025, 19:49
Число погибших при пожаре на курорте в Турции выросло до 79
Pxhere
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Число погибших в результате пожара на горнолыжном курорте Карталкая в Турции возросло до 79. Об этом рассказали в местной прокуратуре, сообщил ТАСС.

Из 51 пострадавшего в результате пожара 39 человек уже выписали из больниц, а 12 продолжают лечение.

Пожар в отеле «Карталкая» произошел в ночь на 21 января. Всего в момент возгорания в отеле находились 238 человек.

Многие пострадавшие получили травмы при попытках спастись из горящего здания. Некоторые прыгали из окон и спускались по связанным простыням. Погибли десятки человек. В Турции 22 января объявили общенациональный траур.

После трагедии многие гости выразили недовольство уровнем безопасности в гостинице. Они рассказали, что не было света и не работали аварийные системы оповещения. Администрация отеля выразила соболезнования близким погибших и пообещала сотрудничать со следствием.

Турция Пожары

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