Американские активисты собрались в Вашингтоне на митинг в поддержку Газы

Демонстрация началась в 13:00 (21:00 по московскому времени), активисты собрались на площади недалеко от Белого дома и Капитолия. Манифестацию согласовали заранее, еще до начала атаки США на хуситов. Однако многие участники пришли с плакатами в поддержку Йемена.

В Вашингтоне прошел еще один митинг, активисты принесли игрушки к Белому дому в память о погибших в Газе детях. У здания Белого дома установили дополнительный двухметровый забор.

Член политбюро движения «Ансар Алла» считает, что атакой на Йемен США и Великобритания пытаются отвлечь внимание от происходящих преступлений геноцида против палестинцев в секторе Газа. Хузам аль-Асад заявил, что англосаксы пожалеют об агрессии против хуситов.