23 января 2025, 22:59

Американская журналистка пообещала доказать, что жена Макрона — мужчина

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Американская журналистка Кэндис Оуэнс снова подняла тему гендерной принадлежности супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Она заявила в соцсети Х, что 30 января предоставит доказательства, что первая леди Франции — мужчина.

Оуэнс обратилась к президенту и попросила перед публикацией доказательств ответить ей честно, является ли его супруга мужчиной или женщиной. Также журналистка потребовала предоставить фотографии Брижит в юности.

В марте прошлого года президент Франции впервые высказался по поводу обвинений в адрес его супруги. Макрон признался, что его беспокоят подобные слухи о возлюбленной, но он назвал эти инсинуации атаками женоненавистников. Самое страшное - это ложная информация и сфабрикованные сценарии, заявил французский лидер.

Эммануэль Макрон Женщины Мужчины Франция
23 января 2025, 21:02
«Устали от обмана Брюсселя». Орбан уличил Евросоюз в лицемерии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Европейцы устали от лицемерия Евросоюза, который требует отказаться от российского газа и нефти, при этом Европа закупает ресурсы из РФ через третьи страны. Об этом в соцсети Х написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Трудно найти более лицемерный политический класс во всем мире, чем брюссельские бюрократы… Европейцы устали от лжи и обмана Брюсселя. Они хотят доступных цен на энергию и экономического процветания!» - отметил венгерский премьер.

В Западную Европу поступает больше российского сжиженного природного газа, чем когда-либо прежде, добавил Орбан. ЕС хочет избавиться от российской нефти, если не сможет купить ее в обход санкций через Азию.

Ранее Орбан призвал Евросоюз изменить свою позицию относительно антироссийских санкций. По его словам, санкции Брюсселя достигли только одного - уничтожили конкурентоспособность европейской экономики, и пришло время это менять.

Газ Европа Санкции Нефть Евросоюз Азия Виктор Орбан
23 января 2025, 15:24
В Думе нашли способ вернуть Instagram в Россию
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Госдуме придумали способ вернуть Instagram* в Россию. Для этого руководству соцсети нужно будет повторить опыт TikTok в США, сообщил Telegram-канал Shot.

Как сообщил вице-спикер Борис Чернышов, сервис может снова стать легальным в России, если продаст 50% своих активов российским инвесторам. В этом случае, по аналогии с TikTok в США, Instagram* снова смогут разблокировать в нашей стране. И пользователи смогут без проблем ставить лайки под фотографиями друг друга и выкладывать истории.

Депутат подчеркнул, что важно, чтобы управление платформами происходило на равных условиях и с учетом национальных интересов. Это продемонстрировало бы готовность России сотрудничать с глобальными корпорациями на основе уважения и взаимного доверия.

Ранее в России подсчитали, сколько денег потеряет YouTube после блокировки. Согласно исследованию Ассоциации блогеров, на видеохостинг приходится около 50% всего рынка инфлюенс-маркетинга, что составляет примерно 20 миллиардов рублей в год.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Россия Instagram
23 января 2025, 14:34
Turkish Airlines впервые за 13 лет возобновили авиарейсы в Сирию
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Авиакомпания Turkish Airlines спустя почти 13 лет снова запустила рейсы в Сирию. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Флагманский турецкий перевозчик приостановил вылеты в Сирию 1 апреля 2012 года в связи с начавшейся там гражданской войной.

Первый за долгие годы рейс Turkish Airlines из Стамбула в Дамаск состоялся 23 января. На борту лайнера находились порядка 350 пассажиров, добавило агентство.

Аэропорт Дамаска приостановил работу 8 декабря 2024 года на фоне обострения ситуации в регионе. Его снова запустили 7 января. Первый самолет после долгого перерыва вылетел в город Шарджа в ОАЭ.

Ранее авиакомпания Syrian Airlines анонсировала возобновление авиасообщения между Москвой и Дамаском. Самолеты из сирийской столицы будут прилетать в московский аэропорт Внуково. Рейсы планируют запустить до конца января.

Турция Сирия Самолеты
23 января 2025, 14:17
Пользователи TikTok в США пожаловались на цензуру
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Пользователи TikTok, который снова стал доступен в США после 12-часовой блокировки, пожаловались на цензуру в его работе. Об этом сообщил сайт Semafor.

По его данным, пользователи заметили изменившийся алгоритм рекомендаций. Некоторые также поняли, что их ленты и комментарии подверглись цензуре. Однако представитель самой соцсети отверг причастность к этому.

Ранее президент США Дональд Трамп в первый же день после инаугурации подписал исполнительный указ о TikTok. По нему соцсеть сможет продолжать работать в стране, если продаст 50% акций любому американскому бизнесмену. Глава Белого дома отметил, что получил звонки от множества богатых людей, желающих инвестировать в компанию.

Саудовская компания Kingdom Holding тоже выразила желание вложить деньги в TikTok, но выдвинула условие, чтобы соцсеть купил Илон Маск.

США Соцсети TikTok

Новости по теме