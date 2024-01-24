Американская учительница получит пожизненный срок за секс со школьником на экскурсии

Учительница из США отвезла школьника на экскурсию и занялась с ним сексом. Как сообщил KATV , 33-летняя Хизер Хэйр признала себя виновной в сексуальных отношениях с несовершеннолетним учеником.

В интимную связь с учеником женщина вступила в апреле 2022 года во время экскурсии в Вашингтон. Хэйр проводила с мальчиком индивидуальные консультации, поэтому дале ему свой личный номер.

«Несовершеннолетняя жертва и Хэйр занимались сексом примерно 20–30 раз в течение учебного семестра 2021–2022 годов, в том числе несколько раз в ее доме в Конвее, в ее автомобиле, а также в ее классе и на парковках в средней школе Брайанта», - сообщили в Министерстве юстиций.

Прокурор США в Восточном округе Арканзаса Джонатан Росс заявил, что учительница воспользовалась своим доверием и уязвимостью несовершеннолетнего. Ей грозит пожизненное заключение, писала Lenta.ru.

Бывшую учительницу средней школы Брайанта арестовали в апреле 2023 года. Преподавателю предъявили обвинение в совершении преступления сексуального характера первой степени. Однако позже ее отпустили под залог в 15 тысяч долларов. Расследование продолжается.

Ранее учительницу математики, ставшую учителем года в США, арестовали за изнасилование 16-летнего ученика и назначили залог в 30 тысяч долларов. Как рассказал заявитель, 38-летняя женщина принуждала подростка к сексу.