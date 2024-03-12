Американская разведка признала нежелание России вступать в конфликт с США и НАТО

«Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с Вооруженными силами США и с НАТО», - указали в документе.

По прогнозу американской нацразведки, Россия продолжит «ассиметричную деятельность» ниже уровня, который, с точки зрения страны, представляет собой порог военного конфликта в глобальном масштабе.

В докладе Россию назвали устойчивым и способным противником. Также авторы документа отметили, что страна, несмотря на западные санкции, проводит политику по смягчению экономических ударов, в том числе с помощью зарубежных контактов. В связи с этим американская нацразведка обратила внимание на глубокое экономическое взаимодействие России и Китая.

Обозреватель Дэниел Депетрис в статье для журнала American Conservative отмечал, что НАТО не пойдет на прямое столкновение с Россией ради Украины. Однако Запад сделает все необходимое для победы украинской стороны, поскольку она обладает стратегическим значением, указал журналист.