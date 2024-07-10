10 июля 2024, 04:39

Американская разведка обвинила Россию в очернении кандидатов и вмешательстве в выборы

Unsplash
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Национальная разведка США обвинила Россию в попытке оказать влияние на американских избирателей и очернении конкретных политиков с целью вмешательства в выборы президента. Об этом написало агентство Reuters.

«США начинают замечать, что Россия пытается влиять на определенные демографические группы американских избирателей, продвигает различные нарративы, очерняет конкретных политиков», - заявил представитель офиса директора национальной разведки.

Агентство сообщило, что попыток помешать выборам в США не наблюдают. Там также отметили, что Китай не собирается влиять на исход президентских выборов.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что не выйдет из гонки «до самого конца», то есть до победы над Дональдом Трампом.

Разведка США Россия Выборы президента США Выборы
10 июля 2024, 02:37
На базах США в Европе испугались саботажа со стороны России
Pixabay
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Меры безопасности усилили на военных базах США в Европе из-за якобы угрозы саботажа со стороны связанных с Россией лиц. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, разведка США получила информацию, что якобы нанятые Россией лица планируют организовать на американских военных объектах акции саботажа. При этом конкретные причины усиления мер безопасности телеканалу не назвали, лишь сообщили, что это связано с «комбинацией факторов, потенциально влияющих на безопасность американских сил».

В конце июня стало известно, что военные базы Штатов в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки. Меры затронули и военную базу в Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования ВС Штатов.

Разведка США Военные Европа Россия
09 июля 2024, 23:44
Саудовская Аравия пригрозила продажей еврооблигаций в случае конфискации активов России
РИА «Новости»
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Саудовцы пригрозили продать европейские ценные бумаги в том случае, если страны «Большой семерки» присвоят себе замороженные активы России, сумма которых достигает 300 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Саудовцы пригрозили продать европейские ценные бумаги в том случае, если страны «Большой семерки» присвоят себе замороженные активы России, сумма которых достигает 300 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg , ссылаясь на осведомленные источники.

Минфин королевства выразил свое несогласие поддержкой Украины за счет российских активов. Саудовская Аравия явно дала понять, что готова перейти от угроз к действиям. Кроме того, саудовцы конкретно упомянули долги, выпущенные французским казначейством, что говорит о серьезности их намерений.

Собеседник издания Bloomberg добавил, что запасы французских облигаций у Эр-Рияда могут составлять десятки миллиардов евро. Этот объем нельзя назвать внушительным для европейских стран, но в Брюсселе считают, что последовать примеру саудовцев могут и другие государства.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии назвал невозможными мирные переговоры по Украине без участия России.

G7 Саудовская Аравия Деньги Экономика
09 июля 2024, 22:50
США в панике. Штаты устроили переговоры с Индией после визита Моди в Россию
Freepik
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Соединенные Штаты на фоне визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию осуществляли контакты с руководством этой страны. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы провели контакты с ними (с Индией - прим. ред.) в течение последних 24 часов. Я предпочту не раскрывать детали этих контактов», - подчеркнул чиновник.

Он также заявил, что США «обеспокоены» развитием российско-индийских отношений, и они донесли свои озабоченности до Индии в частном порядке.

Ранее Моди в ходе встречи с индийской диаспорой в Москве назвал Россию «партнером в горе и в радости».

Также Моди и президент России Владимир Путин подчеркнули важность невмешательства внешних сил во внутренние дела других стран.

США Индия Госдеп США Россия Нарендра Моди
09 июля 2024, 21:00
Россия ассиметрично ответит на санкции Черногории против СМИ
РИА «Новости»
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Запрет на вещание ряда российских СМИ в Черногории стал враждебным актом неприкрытой цензуры, и он не останется без ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь идет о рестрикциях в отношении 20 отечественных медиаоператоров, в том числе Первом канале, «России 1», RT, «Спутнике», НТВ, РЕН ТВ и других.

«Расцениваем очередной выпад черногорского правительства как враждебный акт неприкрытой цензуры», - подчеркнула дипломат.

По ее словам, цель это решения - придать видимость законности грубейшим нарушениям свободы средств массовой информации. Кроме того, «выслуживаясь перед Брюсселем» и лишая собственных граждан права на доступ к информации, власти Черногории таким образом попытались сделать еще один шаг, чтобы добиться прогресса на пути вступления в Евросоюз. При этом их не волнует, что они следуют русофобской трансатлантической повестке и подрывают демократические основы страны.

«Эти недружественные действия не останутся без асимметричного ответа», - предупредила Захарова.

Ранее она сравнила блокировку в Черногории российских СМИ с демонстрацией национализма.

Мария Захарова Санкции Россия МИД РФ Черногория

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