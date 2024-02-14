14 февраля 2024, 06:38

Американская делегация приедет в Тайвань

Unsplash
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Делегация из семи человек — представителей конгресса США приедет в Тайвань. Американцы встретятся с победившим на выборах главы администрации Лаем Цинде, сообщил источник The Financial Times.

Делегация из семи человек - представителей конгресса США приедет в Тайвань. Американцы встретятся с победившим на выборах главы администрации Лаем Цинде, сообщил источник The Financial Times.

Председатель специального комитета по Коммунистической партии Китая в палате представителей Майк Галлагер возглавит команду из семи американских законодателей. Они прибудут на остров во второй половине февраля.

«Главный ястреб Палаты представителей США планирует визит на Тайвань на следующей неделе. <…> Республиканец прибудет в Тайвань 21 февраля», - заявил автор статьи.

Поездку планировали заранее, Майк Галлагер анонсировал ее в январе. Он приезжал на Тайвань год назад, встречался с экс-главой администрации острова Цаем Инвэнь, руководителем оборонного ведомства Цю Гочжэном и представителями разведслужбы. В программе нынешнего визита - встреча с Лаем Цинде.

В Тайвань планировали отправить экс-советника по нацбезопасности Стивена Хэдли и бывшего заместителя госсекретаря Джеймса Штейнберга. Бывший посол КНР в США Цуй Тянькай предупредил о подготовке прокси-войны с Китаем.

США Китай Тайвань
14 февраля 2024, 05:23
Байден заявил, что Трамп подбивает Путина напасть на страны НАТО
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден обвинил Дональда Трампа в преклонении перед российским лидером Владимиром Путиным и подталкивании последнего к атаке на НАТО. Об этом сообщило РИА «Новости».

Хозяин Белого дома прокомментировал заявление Трампа с обещанием оставить страны Альянса один на один с Россией в том случае, если американские союзники не увеличат свои взносы на оборону. По его словам, бывший глава государства «подал миру опасный, шокирующий и не соответствующий американскому духу сигнал». Байден подчеркнул, что он никогда так не поступит.

«Пока я нахожусь на президентском посту, если Путин нападет на союзника по НАТО, США будут защищать каждый дюйм территории альянса», - заявил он.

На предвыборном митинге в штате Южная Каролина, который прошел 11 февраля, Трамп не только объяснил, почему не защитит страны НАТО в случае «нападения» России, но и добавил, что одобрит все ее действия.

Ранее замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что мировая ядерная война может начаться из-за серьезных проблем с памятью у Байдена.

США Дональд Трамп Россия Запад НАТО Владимир Путин Джо Байден
14 февраля 2024, 03:38
Госдеп США опроверг информацию о переговорах с Россией по Украине
РИА «Новости»
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Государственный департамент США опроверг информацию о ведении переговоров с Москвой о заморозке украинского конфликта. Об этом сообщило издание РБК.

Издание обратилось в Госдепартамент с просьбой прокомментировать публикацию Reuters о переговорах между Москвой и Вашингтоном по украинскому кризису. В Госдепе эту информацию опровергли.

«Мы верны принципу „ничего об Украине без Украины“. Мы бы не поддержали принуждение Украины отдать территорию», - сообщили в ведомстве.

В Госдепе добавили, что путь к прекращению конфликта «не лежит через Вашингтон».

Ранее агентство Reuters сообщило, что США отвергли предложение России по заморозке украинского конфликта по нынешней линии соприкосновения. По данным издания, страны через посредников вели переговоры в Турции.

США Дональд Трамп Россия Запад НАТО Владимир Путин Джо Байден
14 февраля 2024, 03:19
Взрыв и пожар произошли на газопроводе в центре Ирана
Freepik
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Взрыв произошел на главной линии газопровода в городе Боруджен в Иране. После взрыва начался пожар. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на пожарных.

«Ужасный звук взрыва и пожар, вызванный им, произошел на главной газопроводной линии страны (линия 65) между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи в городе Боруджен, о пострадавших пока не сообщалось», - сообщило агентство.

Газовые службы перекрыли подачу газа из Боруджена в другие области Ирана. Но пожар все равно не прекратится, пока не сгорит весь газ, оставшийся в трубе. Об этом сообщил мэр Боруджена Фатах Кареми.

Ранее сильный пожар возник из-за разгерметизации газопровода в Куеде Пермского края. Огонь вспыхнул на внутрипромысловом газопроводе и перекинулся на соседние здания. Площадь возгорания составила 238 квадратных метров. В результате пожара погибли пять человек.

Пожары Газ Взрывы Иран
14 февраля 2024, 03:06
Женщина ожила перед собственной кремацией
Freepik
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Жительница Индии неожиданно ожила перед собственной кремацией, когда семья готовилась положить ее на погребальный костер. Об этом написала газета Times of India.

По данным издания, 52-летняя Бужи Аамма из Берхампура попала в больницу с сильными ожогами более 50% кожи. Врачи помогли ей, но позже семья забрала женщину домой, так как не могла оплачивать дальнейшее лечение.

В понедельник, 12 февраля, муж женщины Сибарам Пало обнаружил жену в постели без признаков жизни. Родственники организовали церемонию прощания и повезли женщину к месту кремации. В последний момент Аамма внезапно ожила.

«Именно тогда Буджи открыла глаза и ответила на наши призывы. Это нас шокировало. Поначалу мы были напуганы, так как никогда не видели подобного, хотя слышали некоторые истории», - рассказал один из соседей семьи.

В декабре 2023 года «мертвый» пассажир рейса в Благовещенск внезапно ожил после посадки. Мужчина-инвалид на борту почувствовал себя плохо: у него подскочило давление и он потерял сознание. Сначала пассажира пытались реанимировать, но врач, находившийся на бору, объявил его мертвым. После экстренной посадки в Сургуте «умерший» пришел в себя. Его госпитализировали.

Индия Больницы Семья Врачи Женщины

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