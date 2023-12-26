Американская армия получит новую винтовку XM7

Разработкой XM7 занималась компания SIG Sauer. Для него использовали патрон калибра 6,8 на 51 миллиметр. По убойному эффекту его сравнивают с калибром 7,62 на 51 миллиметр. При этом новый патрон легче и меньше.

XM7 с патроном весит 3,8 килограмма. Он тяжелее привычного для американского солдата оружия М4. С глушителем XM7 достигает до 4,4 килограмма. Магазин включает 20 патронов.

Еще одной отличительной особенностью XM7 от M4 стала система управления огнем XM157. Она включает в себя прицел, лазерный дальномер, баллистический вычислитель и компас. Система XM157 автоматически вносит нужные поправки во время стрельбы.